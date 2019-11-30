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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Soylu: 'ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387’si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklar İzle

Bakan Soylu: 'ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387’si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklar İzle

Soylu'nun açıklamaları

Alışkanlık Başsavcı Başsavcılık Öğretmenler Öğretmen 

-detaylar

( ANKARA -1) Bakan Soylu: "ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387’si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir"-"ByLock kullanıcısı olmayan ancak ByLock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenen, 679’u kamuda halen görevde 2 bin 341 kişi tespit edilerek bilgiler yine ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ile paylaşılmıştır"-"Tek dal sigara satışlarını da bilhassa okul çevrelerinde daha sıkı takip etme konusunda, hem öğretmenlerimiz, hem anne babaların dikkatini bir kere daha çekmek isterim"-"Bir kötülüğün en kötü hali ucuzladığı halidir. Zararlı bir maddeye ulaşmak ucuzluyorsa bizim orada çok daha üst bir takibimiz olmalıdır. Hem arkadaşlarımızın hem de tüm vatandaşlarımızın hem de tüm velilerin bu konuda dikkatini rica ediyorum"-"Özellikle okul çevresindeki esnaflar bu çocukları zararlı alışkanlıklara düşürmek isteyenlere müsaade etmeyin, bunlara aracılık etmeyin. Dükkandan içeriye kafalarımızı bir sokup; özellikle okul çevrelerinde varlığımızı onlara hissettirmeliyiz" ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “KOM Daire Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu.

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