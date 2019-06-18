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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Soylu: 'Bugün İstanbul'da seçim kazanmak için dün 'Sizin Allah'ınız' deyip, hepimize hakaret edip; şehidimize, milletimize, ne kadar kutsalımız varsa hakaret edip bugün 3 tane oy alabilmek için Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun yanında Haberi

Bakan Soylu: 'Bugün İstanbul'da seçim kazanmak için dün 'Sizin Allah'ınız' deyip, hepimize hakaret edip; şehidimize, milletimize, ne kadar kutsalımız varsa hakaret edip bugün 3 tane oy alabilmek için Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun yanında Haberi

Soylu'nun açıklamaları

Şehit Bild Öğretmen Müslümanlar Müslüman 

-detaylar

( İSTANBUL -2) Bakan Soylu: "Bugün İstanbul'da seçim kazanmak için dün "Sizin Allah'ınız" deyip, hepimize hakaret edip; şehidimize, milletimize, ne kadar kutsalımız varsa hakaret edip bugün 3 tane oy alabilmek için Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun yanında Hızır Bey Türbesi'nde dua eden müslümanlardan da değiliz"-"Pırıl pırıl, memleketin yarınlarına evlatlar yetiştireyim diyen Aybüke öğretmene, Gümüşhane'ye giderken şehit edilen Necmettin öğretmene borcumuz var"-"Ekrem İmamoğlu "Ne işi var" derse desin, bildiklerimi bir kişiye anlatma konusundaki 23 Haziran'a kadar vebalimi kaldırabilmek için kendimi heba da ederim, paralarım da"-"Kandil'den Saraçhane'ye bir tünel açılmak isteniyor" İSTANBUL

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da Rami Kuru Gıda Hali yönetimi ve esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi.
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