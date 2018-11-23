Bakan Soylu: “Bu yıl terör örgütüne katılım sadece 95 kişi oldu” İzle



-Antalya’da turizmcilerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör ilgili çok ciddi adımlar attıklarını ifade ederek, “Bu yıl terör örgütüne katılım sadece 95 kişi oldu ve bu rakam son 30 yılın en düşük seviyesidir. 2015’te bu rakam 3 bin 881 kişiydi” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’nın turizm bölgesi Belek’te bulunan bir otelde ‘Biz Anadoluyuz' Projesi’nin kapanış törenine katılarak, projeye ev sahipliği yapan turizmcilerle kahvaltıda bir araya geldi. “40 yıl örgü örmüşler” Terörle mücadelenin zaman, emek ve aynı zamanda sabır isteyen bir alan olduğunu söyleyen Bakan Soylu, " Bazen bazı arkadaşlarımız çok aceleci davranıyorlar. Hemen her şey bitsin istiyorlar. Arkadaşlar 27 Kasım 1978 yılında PKK kuruldu. Tam 40 yıl. 40 yıl örgü örmüşler. Dışarının bize kurduğu oyunlar üzerinden örgü örmüşler. Terörizmle mücadelede o örgü kadar örgü örmezseniz sonuç almakta zorlanırsınız. Öyle kolay değil. Biz dünyanın en kıymetli arazisinin üzerinde oturuyoruz. Herkesin gözü var. Herkes bir İstanbul olsun istiyor. Kendilerinde olmazsa bizdekinin kıymetini heder etmeye çalışıyor.” “Bizim de heyecana ihtiyacımız var” Gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Soylu, tedbirleri atacakları adımları bütünleştirmeye çalıştıklarını vurguladı. Doğu ve Güneydoğu’da huzur olduğunu söyleyen Soylu şu ifadelere yer verdi: “400 milyon civarı alt yapı yaptık. En son asfaltı bağlamak zorundaydık. Geçen gece şimdi yolu bitirdiler. Bizim de heyecana ihtiyacımız var. Bizim de biten bir iş üzerinden yorgunlukları atmaya ihtiyacımız var. Gençlik merkezlerimiz, spor merkezleri, kadın merkezlerine kadar. Kimisi sanat, kimisi spor." “Terörizmle mücadele alanında çok ciddi adımlar attık” Bakanlık olarak terörle ilgili çok ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydeden Soylu, “Terörizmle mücadele alanında çok ciddi adımlar attık. Özellikle terör örgütüyle doğrudan iltisakı olan belediyelere görevlendirme yaparak bu belediyeleri yeniden hizmet üreten hale getirdik. Millet bize niçin bu görevleri verdi? Buna karşı tepki koyamazsak niçin bu görevi yapıyoruz? Niye kanuna bu yetkileri verdi? 161 tane kadın kültür merkezi, 442 gençlik, kültür ve spor merkezi, 2 bin 644 çocuk oyun parkı, 5 bin 191 kilometre içme suyu şebekesi ve daha bir sürü çalışma yaptık. Orada normal ve çağdaş bir yaşam tesis ettik.” diye konuştu.

“2015’te bu rakam 3 bin 881 kişiydi” Bu yıl terör örgütüne katılımın sadece 95 kişi olduğunu ve son 30 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirten Bakan Soylu, “Nasıl bir gelişme gösterildiği daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. 2015’te bu rakam 3 bin 881 kişiydi. Bu gelişim kesinlikle bir tesadüf değildir ve bunun en önemlisi alt yapısı bizim terörizmle mücadele hamlelerimizdir. Bunlardan bir diğeri ikna çalışmalarımızdır. 2018 yılında teslim olan 343 teröristin 146’sı ikna yöntemiyle dağdan indirilmiştir." dedi.

‘Biz Anadoluyuz Projesi’yle ilgili konuşan Bakan Soylu, “Doğu ve Güneydoğu illerinde terörden etkilenen, bir takım imkansızlıklar nedeniyle şehir dışında çıkamayan 15 yaş altı 50 bin çocuğumuzu ülkenin diğer bölgelerinde belirlemiş olduğumuz kardeş illerde 3’er günlük gezilere gönderelim dedik. Hatta bir de bunun batıdan doğuya ayağını planladık. Hayatında hiç doğuya gitmemiş batıdaki evlatlarımıza da Doğu’nun güzelliklerini göstermek istedik. Tabi bu sayı 50 bin olarak planlamıştık. Sonrasında uygulamaya geçince 49 bin Doğu’dan Batı’ya, 2 bin 500’de Batı’dan Doğu’ya olmak üzere toplamda 51 bin 500 sayısına ulaştık. Şimdi de inşallah bu sayının üzerine 797 öğrenci, 66 görevliden oluşan toplam 863 kişilik bir grup daha ilave ediyoruz. Bu kafilede Tunceli, Şırnak ve Batman’dan gelecek olan evlatlarımızı inşallah İstanbul ve Çanakkale’de misafir etmiş olacağız.” “Benim de feryadım oldu” Uyuşturucu ile de mücadele ettiklerini kaydeden Soylu, "Bir söz söyledim bana çok kızdılar. Neredeyse memleketin bir takım entellektüel simaları 'Bir İçişleri Bakanı böyle mi konuşur?' diye beni eleştirdiler. Ne demiştim? Polisimize, jandarmamıza eğer okulun önünde uyuşturucu satışını görürseniz ayaklarını kırın demişim. Niye demişim. 2014 yılında doğrudan uyuşturucudan ölenlerin sayısı 288, 2015 yılında 520, 2016 yılında 920, 2017 yılında ise 941. Benim de feryadım oldu. Bu yıl Eylül ayı itıbarıyla adli tıpın verdiği rakam 228. Eğer biz bu dikine giden treni 940'lardan 500, 600'lere indirebilirsek bir şeyi kırmış olacağız. Bu da yeter mi? Hayır. Bizim rehabilitasyon köylerine ihtiyacımız var. Tıpkı 'Biz Anadoluyuz' projesinde olduğu gibi aynı iklimi oluşturmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Bakan Soylu'nun konuşmasının arsından projeye destek veren turizmcilere plaket veridi.

