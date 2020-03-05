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( EDİRNE /SORU-CEVAP) Bakan Soylu: "Biz 127 bin insanı burada sınırdan kaçarken yakaladık biz geçen sene. Şimdi yakalamıyoruz. Geçenleri sayıyoruz"-"Dördüncü mekanizma mıntıkasında 53 bin 271 kişi, 54'üncü mekanize mıntıkasında 85 bin 659 kişi. Bir mantık olarak sana söyleyeyim. Biz 127 bin insan yakaladık geçen sene. Kaçarken yakaladık, tek tek saydık bunları. Şimdi yakalamıyoruz, bir şey yapıyoruz geçenleri sayıyoruz. Ve 23 hudut karakolumuz var, 8 de hudut bölüğümüz var. Bunlar kimin ne kadar geçtiğini, ne kadar öteki tarafa intikal ettiğini bilmektedir"-(Tele 1 muhabirine) "Senin anlaman açısından bir şey söyleyeyim, Yunan tarafına ve Avrupa tarafına hizmet eden birisi olarak sana söylüyorum. Biz İdlib'den Afrin'e ne kadar geldi? Cerablus'a Azez'e ne kadar geldiğini biliyoruz. Sadece biz bilmiyoruz. Biraz gazeteciliğini iyi yaparsan BM de iyi biliyor. Başka bir şey daha ifade edeyim. 850 bin kişi bu ülkeden geçti karşı tarafa. Onu da mı saydınız?" EDİRNE



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında incelemelerinin ardından yaptığı açıklama sonrası soruları cevapladı.



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