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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Soylu: '2015'de denizlerde göç sebebiyle hayatını kaybeden insan sayısı 279'dur. 2016'da 192, 2017'de 56, 2018'de 93 ve bu yıl 28'dir' İzle

Bakan Soylu: '2015'de denizlerde göç sebebiyle hayatını kaybeden insan sayısı 279'dur. 2016'da 192, 2017'de 56, 2018'de 93 ve bu yıl 28'dir' İzle

Soylu'nun açıklamaları

Açılış Töreni 

-detaylar

( ANKARA -2) Bakan Soylu: "2015'de denizlerde göç sebebiyle hayatını kaybeden insan sayısı 279'dur. 2016'da 192, 2017'de 56, 2018'de 93 ve bu yıl 28'dir" ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı açılış töreninde konuştu.

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