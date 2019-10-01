Bakan Soylu: '2015'de denizlerde göç sebebiyle hayatını kaybeden insan sayısı 279'dur. 2016'da 192, 2017'de 56, 2018'de 93 ve bu yıl 28'dir' İzle

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( ANKARA -2) Bakan Soylu: "2015'de denizlerde göç sebebiyle hayatını kaybeden insan sayısı 279'dur. 2016'da 192, 2017'de 56, 2018'de 93 ve bu yıl 28'dir" ANKARA



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı açılış töreninde konuştu.



