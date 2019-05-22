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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Selçuk: 'Yukarıdan aşağıya gönderilen genelgelerle eğitimin bir dönüşüm gerçekleştirmesi mümkün değil' - ANKARA

Bakan Selçuk: 'Yukarıdan aşağıya gönderilen genelgelerle eğitimin bir dönüşüm gerçekleştirmesi mümkün değil' - ANKARA

Bakan Selçuk: "Yukarıdan aşağıya gönderilen genelgelerle eğitimin bir dönüşüm gerçekleştirmesi mümkün değil" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen eğitim çalışanları ile iftar programı - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programında eğitim çalışanları ile bir araya geldi.(1)"Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 Vizyonu çerçevesinde bir programı adım adım, stratejik bir şekilde yürütmeye gayret ediyoruz""Biz biliyoruz ki, yukarıdan aşağıya gönderilen genelgelerle, bazı çalışmalarla okulların yürümesi ve eğitimin bir dönüşüm gerçekleştirmesi çok da mümkün değil. Biz biliyoruz ki, bütün hayata geçecek olan, büyüyecek olan, filizlenecek olan her fikir, her proje aşağıdan yukarı doğrudur"

Strateji Kullar 

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