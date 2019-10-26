Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Selçuk, Yozgat’ta

Bakan Selçuk, Yozgat’ta

Bakan Selçuk'un konuşması

Halk Eğitim Merkezi Eğitim Merkezi Halk Eğitim Öğrenciler Basın Mensupları 

-Detay
-Kurum ziyareti

( YOZGAT ) - YOZGAT

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yozgat’ta gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası “İstişareler neticesinde gelecek yıl için hangi plan ve projeleri uygulamamız gerektiği konusunda bazı planlamaları da hayata geçiriyoruz” dedi.
Yozgat’ta bir dizi etkinlik gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yozgat Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Robotik Kodlama Sınıfının açılışını gerçekleştirdi. Bir süre öğrencilerle sohbet edip bilgi alan Bakan Selçuk, halk eğitim merkezindeki diğer kursları ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti. Daha sonra AK Parti İl Teşkilatı ve Yozgat Belediyesini ziyaret eden Bakan Selçuk, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yozgat'ta bulunuyor olmaktan ve Yozgat'ın eğitimi ile ilgili çalışmaları arkadaşlarımızla birlikte nezaret etmekten mutluluk duyuyorum. Buradaki atmosferi gördüğümde birlik ve beraberliği gördüğümde Yozgat'ın geleceği için ortak bir ideali hedefi gördüğümde memnuniyetim daha fazla arttı. Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün eğitimin istatistiksel verileri kadar sahada ki yansımalarını da görmek için Yozgat’ta bulunuyoruz. Hep birlikte ne tür tedbirler almamız gerektiği konusunda istişarelerde bulunuyoruz. Bu istişareler neticesinde de gelecek yıl için hangi plan ve projeleri uygulamamız gerektiği konusunda bazı planlamalar da hayata geçiriyoruz” dedi.
Bakan Selçuk daha sonra Yozgat Bozok Üniversitesinde öğrencileriyle ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’nı gerçekleştirdi. (BMG-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Hastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk GörüntüsüHastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk Görüntüsü
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Birleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi TrafiğiBirleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi Trafiği
Beştepe’de büyükşehir başkanları toplantısıBeştepe’de büyükşehir başkanları toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı