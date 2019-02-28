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28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Selçuk'un Giresun ziyareti - GİRESUN

Bakan Selçuk'un Giresun ziyareti - GİRESUN

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Giresun Valiliği ziyareti - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un AK Parti Giresun İl Başkanlığı ziyareti - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması - Bir vatandaşın şiir okumasıBakan Selçuk'un Giresun ziyareti - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Burası bizim için kıymetli bir şehir, Karadeniz'in güzel nadide şehirlerinden birisi"GİRESUN (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun ziyaretinde, "Burası bizim için kıymetli bir şehir, Karadeniz'in güzel nadide şehirlerinden birisi." dedi.
Selçuk, Giresun Valiliği ziyaretinde yaptığı konuşmada, il ziyaretleri kapsamında Türkiye'nin güzel illerinden, kendisinin de okul yıllarının bir kısmını geçirdiği Giresun 'u ziyaret ettiklerini söyledi.

Giresun 'un doğasıyla, ticaretiyle, ekonomisiyle önemli illerden biri olduğuna dikkati çeken Selçuk, ortaokul ve lise öğreniminin bir kısmını burada geçirmesi nedeniyle kentin kendisi için de ayrı bir değeri olduğunu ifade etti.
Selçuk, ziyarette Vali Harun Sarıfakıoğulları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler alanına dair yapılanları konuşma fırsatı bulacaklarını belirterek, "Akabinde de inşallah engelli ailelerimizle de buluşacağız. Öncelikle ben 'hemşehrilerimiz' diyeyim çünkü ben buranın suyunu içtim, ekmeğini yedim, o anlamda da saygıdeğer hemşehrilerime Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Burası bizim için kıymetli bir şehir. Karadeniz'in güzel, nadide şehirlerinden birisi." diye konuştu.
Önlerinde 31 Mart'a kadar güzel ama yorucu bir süreç olduğuna işaret eden Selçuk, "31 Mart tabii ki bizim için çok önemli, 31 Mart'ın akabinde de burada daha güzel faaliyetlerde bulunacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Ziyarette Vali Harun Sarıfakıoğulları, Bakan Selçuk'a içinde fındık bulunan sandık hediye etti.

Engelli Aile Allah 

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