Bakan Selçuk: 'Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor' - ANKARA
Bakan Selçuk: "Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor" - ANKARA - Anadolu Ajansı Editör Masası - AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un soruları cevaplaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (1)Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor."
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