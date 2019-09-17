Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Selçuk, temaslarının ardından Van'dan ayrıldı

Bakan Selçuk, temaslarının ardından Van'dan ayrıldı

AK Parti şeref defteri imzası

-Partililerle bir araya gelmesi
-Partililerden görüntü

( VAN ) VAN

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Van’daki temaslarının ardından kentten ayrıldı. Bir dizi programa katılmak üzere dün akşam saatlerinde Van'a gelen ve Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van milletvekilleri Osman Nuru Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke tarafından karşılanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün en son AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığında partililer tarafından karşılanan Bakan Selçuk, burada şeref defterini imzaladıktan sonra parti teşkilatlarıyla bir araya geldi. Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığının ardından kentten ayrılmak üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na geçti.
İlgili Foto Galeriler
Beştepe’de büyükşehir başkanları toplantısıBeştepe’de büyükşehir başkanları toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Erdoğandan Bahçeliye ZiyaretErdoğandan Bahçeliye Ziyaret
İmamoğlundan Anıtkabir Ziyaretiİmamoğlundan Anıtkabir Ziyareti
Sahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk EdiyorSahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı