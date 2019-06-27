Bakan Selçuk'tan öğretmenlere 'semaver çayı' - ERZURUM
Bakan Selçuk'tan öğretmenlere "semaver çayı" - ERZURUM
: Halay ekibinin gösterisi - Semaverden detay - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmenlerle sohbeti - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Erzurum 'a özgü semaver çayı içmesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un semaverde çay doldurması ve öğretmenlere ikramı - Öğretmenlerle fotoğraf çekimiBakan Selçuk'tan öğretmenlere "semaver çayı" - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzurum 'da katıldığı toplantı ve yaptığı ziyaretler sonrası öğretmenlerle bir araya geldiERZURUM (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzurum 'da öğretmenlerle bir araya geldiği etkinlik sonrası semaver başına geçerek çay ikramı yaptı.Bakan Selçuk, gün boyu çeşitli programlara katılarak ziyaretlerde bulunduğu Erzurum 'da, akşam ise düzenlenen etkinlikte öğretmenlerle bir araya geldi.Türkiye'nin farklı kentlerinden gelerek Aziziye ilçesindeki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde "Oryantiring" eğitimi alan öğretmenlerin gösterisini izleyen Selçuk, ardından semaverin başına geçti.Selçuk, çay ikramında bulunduğu öğretmenlerle fotoğraflar da çektirdi.
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