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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Selçuk, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi (1) - ANKARA

Bakan Selçuk, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi (1) - ANKARA

- Şehit yakınları ve gazilerle iftar - İftara katılanlardan görüntüler - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi - Bakan Selçuk'un davetlilerle sohbeti - Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması - Bakan Selçuk'un konuşmasıANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi.(1)

Gaziler Şehit Şehit Yakınları 

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