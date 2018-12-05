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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Selçuk: 'Kadınları güçlendirecek düzenlemeler için çalışıyoruz' - ANKARA

Bakan Selçuk: 'Kadınları güçlendirecek düzenlemeler için çalışıyoruz' - ANKARA

Bakan Selçuk: "Kadınları güçlendirecek düzenlemeler için çalışıyoruz" - ANKARA - Aslanlı yoldan görüntüler - Anıtkabir'den görüntüler - Detaylar - Bakan Selçuk'un çelenk bırakmasının detayı - Bakan Selçuk'un konuşması - Bakan Selçuk'un Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması - Bakan Selçuk ve beraberindekilerin Anıtkabir önünde fotoğraf çektirmesi - Detaylar - Bakan Selçuk'un Anıtkabir'i ziyaret edenlerle konuşması - Bakan Selçuk'un Anıtkabir'den ayrılış görüntüleri"Kadınları güçlendirecek düzenlemeler için çalışıyoruz" - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile kadın milletvekilleri, muhtarlar, bürokratlar ve akademisyenlerden oluşan heyet Anıtkabir'i ziyaret etti - Bakan Selçuk: - "Kadınlara yönelik ayrımcılık içeren her türlü anlayışın ortadan kaldırılması, aileyi ve kadınları güçlendirecek düzenlemelerin yapılması için çalışıyoruz"ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıl dönümünde, kadın milletvekilleri, muhtarlar, bürokratlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ile Anıtkabir'i ziyaret etti.Bakan Selçuk başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.Selçuk'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçen Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.Bakan Selçuk, deftere şunları yazdı:"Aziz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kadınlarımızın siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşama katılımları açısından dönüm noktası olan seçme seçilme hakkını elde etmelerinin 84'üncü yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz.Kadınlarımız, 5 Aralık 1934 tarihinden bu yana eğitimden sağlığa, yargıdan yürütmeye, özel sektörden kamuya kadar daha güçlü bir şekilde hayatın her alanında başarıyla görev almaktadır. Karar alma mekanizmalarında üstlendiğimiz sorumlulukların bilinciyle ülkemizin 2023 hedeflerine yürüyüşünde, öncü rol olmayı sürdüreceğiz. Kadınlarımız toplumsal yaşama etkin şekilde katılarak Türkiye Cumhuriyetinin kalkınmasında üzerlerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmektedir. Kadınlara yönelik ayrımcılık içeren her türlü anlayışın ortadan kaldırılması, aileyi ve kadınları güçlendirecek düzenlemelerin yapılması için çalışıyoruz. Bizler bu amaçla demokrasiye ve kadın haklarına sahip çıkmaya, toplumsal adalet duygusunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz hatıranızı bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyoruz."Anıtkabir'i ziyarete gelenlerle sohbet eden Selçuk, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Ayrımcılık Seçme ve Seçilme Hakkı Saygı Duruşu Özel Sektör Seçilme Hakkı 

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