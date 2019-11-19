Bakan Selçuk: 'İstihdama olan teşviklerimiz, desteklemelerimiz devam etmekte' - TBMM
Bakan Selçuk: "İstihdama olan teşviklerimiz, desteklemelerimiz devam etmekte" - TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması - Sunumun sona ermesi TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe ile ilgili sunum yaptı. (9)
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