Bakan Selçuk: 'Hükümet olarak amacımız eğitimin tüm bileşenlerinde niteliği yükseltmektir' - ANKARA İzle
Bakan Selçuk: "Hükümet olarak amacımız eğitimin tüm bileşenlerinde niteliği yükseltmektir" - ANKARA - - Milli Eğitim Bakanlığı binası Başöğretmen Salonu - 1 ilden gelen öğretmenler - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı binası Başöğretmen Salonu'nda 81 ilden gelen öğretmenleri kabul etti. Bakan Selçuk burada düzenlenen programda öğretmenlere hitap etti.