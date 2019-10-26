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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Selçuk: “Herkesin parası olur ama herkese hayır yapmak kısmet olmaz”

Bakan Selçuk: “Herkesin parası olur ama herkese hayır yapmak kısmet olmaz”

Toplantıdan görüntüler

Toplantı İş İnsanları 

-Teşekkür plaketi verilmesi
-Bakan Selçuk'un kısa konuşması
-Detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta iş insanları ve STK temsilcileri ile bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Herkesin parası olur ama herkese hayır yapmak kısmet olmaz. Anadolu’da bir söz var ‘Paran kadar konuş değil de hayrın kadar konuş’ derler. Hayrın kadar konuşmakta gerçekten çok güzel” dedi.
Birtakım programlara katılmak üzere Yozgat’ta gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayırsever iş insanları ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda bir araya geldi. Bakan Selçuk, Yozgat’ta eğitim ve öğretime destek veren iş insanları ve STK temsilcilerine teşekkür plaketi takdim etti. Plaket töreni sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, “Herkesin parası olur ama herkese hayır yapmak kısmet olmaz. Anadolu’da bir söz var ‘Paran konuş değil de hayrın kadar konuş’ derler. Hayrın kadar konuşmakta gerçekten çok güzel” diyerek iş insanlarına ve STK temsilcilerine teşekkür etti. Bakan Selçuk daha sonra Yozgat Valiliği ziyareti gerçekleştirdi ve ziyaret sonrası Selçuk, İl Eğitim Değerlendirme toplantısına katıldı.
Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Yozgat Çamlığı Milli Parkında gerçekleştirilen toplantıya Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, iş insanları ve STK temsilcileri katıldı.

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