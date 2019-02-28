Bakan Selçuk: “Geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etmek hep beraber olacak”

-- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuşması

-- Recep Karaçam isimli vatandaşın yazdığı şiirleri okuması

-- Bakanın şiiri dinlemesi ve tepkileri



( GİRESUN )- “Umdumuzu her zaman diri tuttuk ve AK Parti olarak her zaman çıtayı yükselttik” GİRESUN



- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Mart yerel seçimlerinin siyasi tarih açısından önemli bir seçim olduğunu belirterek “Geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etmek hep beraber olacak” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir dizi ziyaret ve program için geldiği Giresun’da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Eski Bakan ve Vali Atilla Koç’un kızı olan Bakan Selçuk, babasının Giresun’da valilik yaptığı dönemde ortaokulu ve lisenin bir kısmını burada okuduğunu ve şehri kendi memleketi gibi gördüğünü kaydetti.

Bakanı Selçuk, burada yaptığı konuşmasında 31 Mart yerel seçimlerine atıfta bulunarak, “Bu seçim inşallah bizim zaferle sonuçlandıracağımız bir seçim olacak" dedi.

2002'den bu yana milletin umudu olduklarını belirten Selçuk, “Umudumuzu her zaman diri tuttuk ve AK Parti olarak her zaman çıtayı yükselttik, çünkü AK Parti'deki herkes hizmete sevdalı olarak var, aşk ile var. Aşk varken bir yandan da Cumhurbaşkanımızın bu seçim süresince beyan ettiği gibi biz bir yandan da tevazumuzu, samimiyetimizi, gayretimizi hiçbir zaman bırakmadık 17 yıl boyunca." diye konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinin siyasi tarih açısından önemli bir seçim olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, “İlkelerimizden hiçbir zaman vazgeçmedik, 31 Mart yerel seçimleri de tabi ki siyasi tarihimiz açısından önemli seçimlerden biri. Aslında AK Parti olarak her seçimi önemli gördük, hiçbir seçimi küçümsemedik ve her seçime de ilk seçim gibi büyük bir gayretle, büyük bir şevkle çalıştık. Bu seçimden de inşallah bizler yine bir zaferle çıkacağız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın liderliğine layık olarak çıkacağız" ifadelerini kullandı. AK Parti’nin kendisiyle yarıştığını ve kendi çıtasını yükselten bir parti olduğunu kaydeden Selçuk, “Teşkilatlarımızla birlikte bu tarihi sorumluluğu da yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız. İnşallah ben Giresun'a zafer kazanmış ev sahibi olarak geleceğim. Geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etmek hep beraber olacak. Biz, AK Parti milletin partisidir diyoruz, AK Parti milletin ta kendisidir diyoruz, buna her zaman inandık. İşte biz bu seçimlerde de her zaman olduğu gibi milli irade diyeceğiz, gönül belediyeciliği diyeceğiz, gönül belediyeciliğinde neler kastettiğimizi vatandaşlarımıza anlatacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Recep Karaçam adlı vatandaş Bakan Selçuk’tan istekte bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yazdığı şiirini okudu. Bakan Selçuk da hayranlıkla dinlediği şiirlere alkış tutarak destek verdi.

