-BAKAN SELÇUK'UN PROTOKOLLE SELAMLAŞMASI

-BAKAN SELÇUK'UN VALİLİK ŞEREF DEFTERİNİ İMZALAMASI

-BAKAN SELÇUK'UN KONUŞMASI

-VALİ SEYMENOĞLU KONUŞMASI

-BAKAN SELÇUK'A SORULAN SORU VE SELÇUK'UN YANITSIZ BIRAKMASI

-DETAYLAR



( ISPARTA ) Bakan Selçuk: "Eğitime Türkiye’nin en büyük çözümü olarak bakıyoruz" - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Tüm okulların daha fazla mesafe alabilmesi için gayret göstereceğiz" ISPARTA



- Isparta Valiliğini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitime Türkiye’nin en büyük sorunu olarak değil, en büyük çözümü olarak baktıklarını söyledi.



Burdur’daki programlarının ardından Isparta’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Isparta Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak önümüzdeki süreçte vizyon 2023 dokümanı doğrultusunda hemen hemen bütün illeri dolaştıklarını söyledi.



Bakan Selçuk, "Burdur’dan Isparta’ya intikal etmiş durumdayız. İl değerlendirme toplantısı yapacağız. Isparta’nın eğitim haritasını göz önüne getireceğiz. Biz eğitime Türkiye’nin en büyük sorunu olarak bakmıyoruz. Eğitime Türkiye’nin en büyük çözümü olarak bakıyoruz. Isparta’nın da eğitimle ilgili ne tür çözümler üreteceği, Isparta’nın eğitim kalitesinin dünyadaki eğitim kalitesiyle nasıl boy ölçüşeceği konusunda yeni stratejiler geliştirmek yeni karalar almak üzere buradayız" dedi.

"Gayret göstereceğiz" Isparta’daki bütün yetkililerle beraber çeşitli toplantılar yapacaklarını dile getiren Bakan Selçuk, "Burada öğretmen arkadaşlarımızla, okul müdür yönetici arkadaşlarımızla kendileriyle irtibata olacağız. Bu irtibat neticesinde tüm okulların daha fazla mesafe alabilmesi için gayret göstereceğiz" ifadelerini kaydetti.

Öte yandan bir gazetecinin ‘Andımız’ sorusuna Bakan Selçuk, "Bugünkü konumuz o değil. İnşallah başka bir zaman" dedi.

Eğitimin, Türkiye’nin en önemli konularından birisi olduğunu belirten Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ise, Isparta’da önceliğinin eğitim olduğunu kaydetti.



