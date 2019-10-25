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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Selçuk: “Çocuklarımızın hayat sahnesine hazırlanmalarıyla ilgileniyoruz”

Bakan Selçuk: “Çocuklarımızın hayat sahnesine hazırlanmalarıyla ilgileniyoruz”

Bakan Selçuk'un açıklamaları

Toplantı Allah 

-detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Birtakım temas ve açılışlara katılmak üzere Sivas’a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas Yetenek ve Beceri Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış programında konuşan Selçuk, Sivas’ta mutlu bir gün geçirdiğini ifade ederek, “Biraz önce başka bir toplantıda da bir vesile ile ifade ettiğim gibi Sivas’ın bu birlikteliği, beraberliği ve eğitimde yükselmeye yönelik olarak attığı adımlar çok çok değerli” dedi.
Tasarım beceri atölyeleri ve yetenek ve beceri merkezleri ile çocukların çok yönlü gelişmesini istediklerine dikkat çeken Selçuk, şu şekilde konuştu: “Biz çocuklarımızın sadece test ve sınavlara hazırlanmasıyla ilgili olarak değil aynı zamanda ve daha büyük ölçüde hayat sahnesine hazırlanmalarıyla ilgileniyoruz. Tasarım beceri atölyeleri ve bu tür merkezler vasıtasıyla da çocuklarımızın çok yönlü olarak gelişmeleri duyguda, düşüncede ve harekette eylemde bütünsel olarak gelişmeleri için fırsatlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Bunun çok çok güzel bir örneğini Sivas’ta görüyor olmaktan mutluluk duydum. İnşallah bunların sayısını hem Sivas’ımızda hem başka şehirlerimizde artıracağız. Bu vesile ile çocuklarımızın sadece bir yönden değil de çok yönlü olarak gelişmelerine imkan sağlamış olacağız. Dünya ile rekabet edebilmek için eğitimle ekonominin ilişkisini güçlendirebilmek için bu tür üretim yerlerine, bu tür haz duyarak öğrenme merkezlerine daha çok ihtiyacımız var. Elbirliği ile bunu başarabileceğimizin inancı içerisindeyiz. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.” Selçuk’un konuşmasının ardından kesilen kurdele ile Sivas Yetenek ve Beceri Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.
Bakan Selçuk ve beraberindeki il protokolü açılışın ardından merkezde incelemelerde bulundu.
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