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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Selçuk: 'Bir kişinin tutuklu ya da hükümlü olması eğitim alma hakkını yok saymamıza yol açmamalı' - ANKARA İzle

Bakan Selçuk: 'Bir kişinin tutuklu ya da hükümlü olması eğitim alma hakkını yok saymamıza yol açmamalı' - ANKARA İzle

Bakan Selçuk: "Bir kişinin tutuklu ya da hükümlü olması eğitim alma hakkını yok saymamıza yol açmamalı" - ANKARA - Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin eğitimine yönelik protokol - İmza töreninin yapıldığı salondan detay görüntüler - Tanıtım filminin izlenmesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ceza evlerindeki hükümlü ve tutukluların eğitimine ilişkin iş birliği protokolü imza töreninde konuştu.

İmza Töreni Hükümlüler 

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