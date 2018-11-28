Bakan Selçuk: 'Bir kişinin tutuklu ya da hükümlü olması eğitim alma hakkını yok saymamıza yol açmamalı' - ANKARA İzle
Bakan Selçuk: "Bir kişinin tutuklu ya da hükümlü olması eğitim alma hakkını yok saymamıza yol açmamalı" - ANKARA - Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin eğitimine yönelik protokol - İmza töreninin yapıldığı salondan detay görüntüler - Tanıtım filminin izlenmesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ceza evlerindeki hükümlü ve tutukluların eğitimine ilişkin iş birliği protokolü imza töreninde konuştu.