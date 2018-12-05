Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Selçuk: '2023 hedeflerinde kadınlar olarak öncü rol oynamayı sürdüreceğiz' İzle

Bakan Selçuk: '2023 hedeflerinde kadınlar olarak öncü rol oynamayı sürdüreceğiz' İzle

Bakan Selçuk Aslanlı Yol'dan yürüyüş

Seçme ve Seçilme Hakkı Saygı Duruşu Hatıra Fotoğrafı Özel Harekat Polisleri Seçilme Hakkı 

-Çelenk bırakma
-Saygı duruşunda bulunulması
-Misakı Milli Kulesi
-Çocuklarla detay
-Fotoğraf çekimi
-Genel ve detay

( ANKARA ) Bakan Selçuk: "2023 hedeflerinde kadınlar olarak öncü rol oynamayı sürdüreceğiz"- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anıtkabir'i ziyaret etti- Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84’üncü yıl dönümü ANKARA

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84’üncü yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Selçuk, "Kadınlarımız, toplumsal yaşama etkin şekilde katılarak, Türkiye'nin kalkınmasında üzerilerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmektedir. Karar alma mekanizmalarında üstlendiğimiz sorumlulukların bilinciyle ülkemizin 2023 hedeflerine yürüyüşünde öncü rol oynamayı sürdüreceğiz" dedi.
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84’üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, beraberindeki kadınlardan oluşan heyetle Anıtkabir’i ziyaret etti. Heyette çeşitli sivil toplum kuruşlarından kadınlar, Emniyet Teşkilatının kadın mensupları ve kadın özel harekat polisleri de yer aldı. Bakan Selçuk beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüdü. Atatürk'ün mozolesine çıkan Selçuk, ay yıldızlı çelengi bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kadınlarımızın siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşama katılımları açısından dönüm noktası olan seçme ve seçilme hakkını elde etmelerinin 84'üncü yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Kadınlarımız 5 Aralık 1934 tarihinden bu yana eğitimden sağlığa, yargıdan, yürütmeye, özel sektörden kamu sektörüne daha güçlü bir şekilde hayatın her alanında başarıyla görev almaktadır. Karar alma mekanizmalarında üstlendiğimiz sorumlulukların bilinciyle ülkemizin 2023 hedeflerine yürüyüşünde öncü rol oynamayı sürdüreceğiz. Kadınlarımız, toplumsal yaşama etkin şekilde katılarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasında üzerilerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmektedir. Kadınlara yönelik ayrımcılık içeren her türlü anlayışın ortadan kaldırılması, aile ve kadınları güçlendirecek düzenlemelerin yapılması için çalışıyoruz. Bizler bu amaçla demokrasiye ve kadın haklarına sahip çıkmaya, toplumsal adalet duygusunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz hatıranızı bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyoruz." Bakan Selçuk Anıtkabir'i ziyaret eden ilkokul öğrencileriyle de bir araya geldi. Miniklere bir bakanla fotoğraf çekinmenin verdiği heyecanı görülmeye değerdi. Selçuk etrafını saran miniklerle kısa bir sohbet de gerçekleştirdi. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
İlgili Foto Galeriler
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHP Rize'de Andımız'ı OkuyamadıCHP Rize'de Andımız'ı Okuyamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Fotoğraflarla AK Parti KongresiFotoğraflarla AK Parti Kongresi
AK Parti 6. Olağan KongresiAK Parti 6. Olağan Kongresi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı