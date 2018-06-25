Bakan Sarıeroğlu: 'Türkiye’nin yeniden şahlanış yeniden diriliş günü' Video

-Bakan Sarıeroğlu’nun konuşması

-Bakan Sarıeroğlu’nun bayrak sallaması



( ADANA ) Bakan Sarıeroğlu: "Türkiye’nin yeniden şahlanış yeniden diriliş günü" ADANA



- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Ak Parti İl Binası önünde,” Bugün artık yeni bir dönem başlangıcı, yarın sabahtan itibaren yeni bir hükümet sistemi ile inşallah ülkemizi Adana’mızı şaha kaldıracağız” dedi.

Adana Ak Parti İl Teşkilatı önünde kutlamalara katılan vatandaşlara konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu,” Reise nasıl sahip çıkılır gösteren Adana, geceniz ve demokrasi zaferimiz hayırlı olsun. Allah sizlerden razı olsun” diye vatandaşları selamladı. Bakan Sarıeroğlu şöyle devam etti; “ Türkiye, Adana tüm dünyaya zafer nasıl kazanılırmış, millet liderine başkomutanına nasıl sahip çıkarmış gösterdi. Bugün artık yeni bir dönemin başlangıcı, yarın sabahtan itibaren yeni bir hükümet sistemi ile inşallah ülkemizi, Adana’mızı şaha kaldıracağız. Bugün milletin günü, bugün demokrasi günü, Türkiye’nin yeniden şahlanış yeniden diriliş günü. Milletimize teşekkür ediyorum. Vakit Adana vakti, vakit Türkiye vakti demiştik. Bugün 81 milyon vatandaşımız tüm Türkiye tüm dünyaya vakitin Türkiye vakti olduğunu gösterdi. İnşallah dirlik, beraberlik, bolluk içinde yeni Türkiye’de hep birlikte omuz omuza ilerleyeceğiz. Milletin kararına saygı duymayı öğrenecekler, öyle sağa sola çamur atarak bu zaferi gölgeleyemeyecekler, olay net bu iş bitmiştir. Millet, Recep Tayyip Erdoğan’la, Ak Partiyle, Cumhur İttifakıyla yola devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

