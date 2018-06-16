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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Sarıeroğlu: 'Taşerona kadro hayaldi gerçek yaptık' Haberi

Bakan Sarıeroğlu: 'Taşerona kadro hayaldi gerçek yaptık' Haberi

Bakan Sarıeroğlu'nun huzurevine gelmesi

Yaşlılık Maaşı Bayramlaşma Kimsesiz Çocuk Bayram Hediyesi Kimsesiz Çocuklar 

-Çiçekle karşılanması
-Yaşlıların tek tek elini öpüp bayramlaşması
-Sarıeroğlu'nun açıklama yapması
-Bir yaşlının şarkı okuması

( ADANA ) Bakan Sarıeroğlu: "Taşerona kadro hayaldi gerçek yaptık"- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kadro hayali gerçekleşen taşeron çalışanların maaşlarının bir miktar arttığını, bundan sonra çalışma şartlarının daha da iyi olacağını ifade etti ADANA

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'de taşerona kadronun hayal olduğunu ancak bunu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Maaşlarında da bir miktar artış oldu, bundan sonra çalışma şartları daha da iyi olacak" dedi.
Bakan Sarıeroğlu, Ramazan Bayramının ikinci gününde önce kimsesiz çocukları ziyaret edip onlarla bayramlaştı. Sarıeroğlu burada çocuklarla yakından ilgilenip onlara bayram hediyesi verdikten sonra Seyhan Belediyesi Huzurevine geçerek yaşlıların da tek tek elini öpüp bayramlarını kutladı. Bakan Sarıeroğlu, huzurevinde yaptığı açıklamada, emeklilere bayramdan önce bin lira ikramiye verildiğini, maaşlarının da erken ödendiğini, temmuz ayında da maaşlara zam yapılacağını belirterek, "Yaşlılık maaşının da artık 3 ayda bir değil aydan aya alabilmeleri için adım attık. Ayrıca yaşlılık maaşını da 500 liraya çıkardık. Hükumetimiz 16 yılda hem yaşlı, hem engelli hem de çocuklar için bir çok adım attı. Ancak bundan sonrası için de bir çok adım atacak. Yaşlıların, çocukların ve engellilerin hayat standartını artırmak için bir çok yeni projeler var" dedi.
Bakan Sarıeroğlu, yaşlıların 2002'den öncesini çok iyi hatırlayabileceğini hükümetin emeklilerin maaşını ödeyemez duruma geldiğini maaş ödemek için IMF kapılarında beklediğini, artık böyle bir durumun olmadığını Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu bunu da vatandaşların desteğine borçlu olduklarını ifade etti.
Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'de taşerona kadro verilmesinin de hayal olduğunu ancak AK Parti Hükümetinin bu hayali de gerçekleştirdiğinin altını çizerek, "Taşeron işçiler artık kadroya geçti. Maaşlarında iyileştirmeye gidildi. Ancak bu sistem oturdukça taşeronların şartları daha da iyileşecek." Sarıeroğlu, konuşmasının ardından yaşlılara hediye ve gül verdi. Bir yaşlı Bakan Sarıeroğlu'nu şarkı söyledi.

Bakan Sarıeroğlu'nun yanı sıra huzurevine AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve kurum müdürleri katıldı.
Bakan Sarıeroğlu huzurevinden sonra Adana'nın ilçelerinde halkla bayramlaşmaya gitti. (FKE-
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