Bakan Sarıeroğlu oyunu Adana'da kullandı Haberi

-Görevlilerle tokalaşması

-Pusulayı alması

-Oy kullanması

-Oyunu atması

-Açıklama yapması



( ADANA - HD)- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da mezun olduğu ilkokulda oyunu kullandı- Bakanı Sarıeroğlu, bir ay boyunca gece-gündüz çalıştıklarını, sandıktan bekledikleri sonucun çıkacağını söyledi ADANA



- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da mezun olduğu ilkokulda oyunu kullandı. Adana'dan AK Parti 1. sıra milletvekili adayı olan Bakan Sarıeroğlu 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde, mezun olduğu Mimar Kemal İlkokulu'nda oyunu kullandı. Bakan Sarıeroğlu, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçime katılım oranın yüksek olduğunu vatandaşların saat 08.00'dan itibaren oyunu kullanmak için sandık başına gittiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla birlikte bir aydır seçim çalışması yapıyoruz. Çalışmalar çok iyi gitti. Yaptığım gözlemlere göre de istediğimiz sonucu alacağız. Bende bitirdiğim ilkokulumda oy kullanıyorum. Bu beni duygulandırdı. Bu demokrasi bayramı herkesi hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Sarıeroğlu daha sonra bütün sandıkları gezerek görevlilere başarılar dileyip vatandaşlarla sohbet etti. (FKE-

