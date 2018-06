Bakan Sarıeroğlu: “Mart ayındaki seçimin zaferini alana kadar omuz omuza ilerleyeceğiz”

-AK Parti il teşkilatı ve milletvekilleriyle selamlaşması

-Bakan Sarıeroğlu'nun konuşması



( ADANA -HD)- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti İl Teşkilatı ve milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi ADANA



- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye ile Adana arasındaki oy oranlarındaki makası daralttıklarını belirterek, hedeflerinin bundan sonra 2019’un Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler olduğunu ifade etti.

Bakan Sarıeroğlu, AK Parti İl Teşkilatı ve milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, sıcak havaya ve Ramazan ayındaki zorlu şartlara rağmen keyif alarak, samimiyetle, heyecanla bir seçim kampanyasını geride bıraktıklarını ifade ederek, “Türkiye’nin vizyonunu, önümüzdeki dönemdeki hedeflerini, güçlü bir Türkiye yolundaki heyecanımızı çok güçlü bir destekle sonuçlandırmış durumdayız” dedi.

24 Haziran seçimlerinde Türkiye genelinde de yüzde 43’e yaklaşan bir oy oranı aldıklarını belirten Bakan Sarıeroğlu, “Adanamızda katılım oranımız yüzde 86’ydı. 1 buçuk milyon seçmenimiz 4 bin 445 sandıkta oyunu kullandı. Milletvekilliği seçiminde en çok oy alan 3 ilçemiz, Karaisalı yüzde 56.4 ile AK Parti’nin en çok oy aldığı ilçemiz. Feke yüzde 55.5, Saimbeyli ilçemiz de yüzde 51.9 oy oranıyla ilk 3 ilçemiz olmuş oldu” diye konuştu.

Adana’da aldıkları talepleri, bilgileri ve beklentilerin analizlerini yaptıklarını vurgulayan Bakan Sarıeroğlu, “Adana’mızın bugüne kadarki yatırımları ve bundan sonra yapılacak olan yatırımların planlamaları, bunların ne aşamada olduğu, bundan sonra nasıl bir takip sistemi oluşturmamız gerektiğiyle ilgili bir ay boyunca sahada çalıştığım arkadaşlarımızla kendi mutfak çalışmamızı gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Önceki seçimlerle 24 Haziran seçimlerinin Adana’daki oranlarını kıyaslayan Bakan Sarıeroğlu, Adana ve Türkiye genelinde 10 puanlık bir fark gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “1 Kasım seçimlerinde Türkiye ve Adana arasındaki oy farkı, yüzde 12.1 olmuş. 24 Haziran'a geldiğimiz zaman makası daraltmışız. Türkiye ortalamasına yaklaşmış bir Adana sonucu var önümüzde. Biz yüzden 34.7 oranında aldık. Türkiye genelinde aldığımız oy oranı yüzde 42.6, Adana olarak farkı yüzde 7.9’a düşürmüşüz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Hedeflerinin 2019’un Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler olduğunu vurgulayan Bakan Sarıeroğlu, şunları kaydetti: “Önümüzde çok kısa bir süre var. Her günümüzü aynen bir 30 günlük seçim kampanyamızı nasıl yaptıysak, 15 ilçemizde bugünden itibaren ‘Bismillah’ diyoruz. Yerel seçimlere yönelik seçim kampanyamızı başlatıyoruz. İnşallah bugünden itibaren Mart 2019’da yapılacak seçimlerle ilgili ilmik ilmik, Adanamızın her köşesini işleyerek, her köşesinde çalışarak, çalmadık kapı, gidilmedik yer bırakmayacağız. Sayımızı arttırarak, ‘of’ demeden, yoruldum demeden, Mart ayındaki seçimin zaferini alana kadar omuz omuza ilerleyeceğiz.” Toplantının geri kalan kısmı basına kapalı olarak devam etti.