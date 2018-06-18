Bakan Sarıeroğlu; 'İşe yerleştirme hedefimiz 1 milyon 250 bindir' Video

-Açılışa katılanlar

-Açılışın yapılması ve merkezin gezilmesi

-Esnaf ziyareti



( ELAZIĞ ) Bakan Sarıeroğlu; "İşe yerleştirme hedefimiz 1 milyon 250 bindir"- "Mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlarımız 400 TL çocuk bakım desteği vermeye başladık"-"Engellilerimiz için verilen 36 bin TL’lik geri ödemesiz hibeyi 50 bin TL’ye çıkardık" ELAZIĞ



- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "2017 yılı sonunda 1 milyon 57 bin kişilik işe yerleştirme performansına ulaştık. Bu senedeki işe yerleştirmeyle ilgili hedefimiz 1 milyon 250 bindir" dedi.

Elazığ’da çeşitli programlara katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvelik İletişim Merkezi 'Alo 170’i ziyaret etti. Kadınlar, gençler ve engellilerin öncelikli grubu olduklarını belirten Bakan Sarıeroğlu, “Geçtiğimiz sene cumhurbaşkanımızın liderliğinde darbe girişimine rağmen ek istihdam sağlamıştık. Şimdi Aralık ayı itibariyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artı 2 istihdam hedefi ile yola devam ediyoruz. Geçtiğimi Aralık'tan bu yana 1 milyonun üzerinde önemli bir istihdam artışı sağlamış durumdayız. Mevzuat düzenlemelerimizi 2 ay önce gerçekleştirdik. Hayata geçecek 2. mevzuat düzenlemelerimiz inşallah bu ayın sonun kadar tamamlanmış olacak. Birinci altı aylık dönemden daha yüksek performansı ikinci dönemde bekliyoruz” diye konuştu.

Özelikle işsizlikle ilgili ciddi düşüş olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, “İşe yerleştirme gruplarında yeniliğe gidiyoruz. 2002 yılında İŞKUR sadece 22 bin kişiyi işe yerleştirmişken ortaya konulan proaktif politikalar sayesinde 2017 yılı sonunda 1 milyon 57 bin kişilik işe yerleştirme performansına ulaştık. Bu senedeki işe yerleştirmeyle ilgili hedefimiz 1 milyon 250 bindir. 18 -25 yaş arası gençlerimizi için okudukları üniversitelerin şehirlerinde daha fazla katma değer üretmeleri doğrultusunda sosyal çalışma programı uygulama başlayacağız. Gençlerimizin farklı alanlarda süreçlere dahil olmasını sağlayacağız. Bu çalışma 3 ay ile sınırlı olacak. Gençlerimizin uzun vadeli sigortalarını yapacağız. Asgari ücret üzerinden ödemelerini gerçekleştireceğiz. 3 ay boyunca alacakları askeri ücret 9 ay boyunca almış oldukları burslara ve kredilerden daha yüksek bir meblağa tekamül ediyor. Bu hafta itibari ile yurtlarımızda üniversitelerimiz kapandıktan sonra artık ücretsiz hale gelmiş olacak. Bu bağlamda gençlerimiz, hem aile bütçelerine katkı sağlayacaklar hem de sigortaları başlayacak. İş başı eğitim programlarımıza ve mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlarımız 400 TL çocuk bakım desteği vermeye başladık. Engellilerimiz için verilen 36 bin TL’lik geri ödemesiz hibeyi 50 bin TL’ye çıkardık” diye konuştu.

Programa Vali Çetin Oktay Kaldırım, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, AK Parti Elazığ Milletvekili adayları ve davetliler katıldı.

Bakan Sarıeroğlu daha sonra beraberindekiler ile birlikte Gazi Caddesinde esnafları gezdi. Ardından Trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Emrullah Ataş ve Siraç Bingöl’ün ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu.

