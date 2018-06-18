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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Sarıeroğlu: 'Devlet imkanlarıyla seçim çalışmalarını karıştırmayacak bir ahlaka sahibiz' Haberi

Bakan Sarıeroğlu: 'Devlet imkanlarıyla seçim çalışmalarını karıştırmayacak bir ahlaka sahibiz' Haberi

Bakan Sarıeroğlu'nun salona gelişi

Bahar Bayramı Taşeron İşçi Asgari Ücret Kırmızı Plaka Taşeron İşçilik 

-Bakan Sarıeroğlu'nun konuşmaları
-Salondan detaylar

ADANA -HD) Bakan Sarıeroğlu: "Devlet imkanlarıyla seçim çalışmalarını karıştırmayacak bir ahlaka sahibiz"- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, HAK-İŞ’in organize ettiği kahvaltı etkinliğinde işçilerle bir araya geldi ADANA

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Biz devlet imkanlarıyla seçim çalışmalarını birbirine karıştırmayacak bir ahlaka sahibiz. Hiçbirimizin buna ihtiyacı yok” dedi.
Bakan Sarıeroğlu, HAK-İŞ’in organize ettiği kahvaltı etkinliğinde işçilerle bir araya geldi. Kentteki bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Sarıeroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, bahar bayramı şeklinde, demokrasi şöleni gibi tüm meydanlarda huzur içinde kutlandığını söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren, taşerondan kadroya geçiş süreci, ücret seviyelerinin arttırılması ve emeklilerin daha iyi seviyelere getirilmesi konusunda çalıştıklarını ve bu 3 konuda aşama kaydettiklerini belirten Bakan Sarıeroğlu, “Şu anda yaptığımız düzenleme sonucunda merkezi bütçeyle düzenlenmiş kamu kurum ve kuruluşlarımızda taşeron işçilik kalmamış durumda. Ücret seviyelerinin arttırılmasıyla ilgili de teşvik paketine düzenlemeler koyduk. Eskiden asgari ücret üzerinden teşvik veriyorduk. Şimdi prime dayalı kazanç dediğimiz, 5 bin 412 liraya kadar teşvik, prim ve vergi destekleri vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.
Emeklilerin daha iyi seviyelere getirilmesiyle ilgili çalışmalar da değinen Bakan Sarıeroğlu, “Cumhurbaşkanımız bize emeklilerle ilgili alternatifler oluşturmamızı söyledi.

Birileri de ‘Biz dedik de oldu’ diyor. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren bu konuda özel olarak çalıştık” dedi.
Bakan Sarıeroğlu emeklilik yaşlarıyla ilgili çıkan spekülasyonlara karşılık olarak, “2002 yılı sonrası sisteme giren kadın çalışanlarımız 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşında emekli olacak. 2002 öncesi sisteme girenler ise 52 ile 54 yaş ortalamasında emekli oluyorlar. Bunun üzerinde değildir” ifadelerini kullandı. Devlet imkanlarıyla seçim çalışmalarını yürüttükleri iddialarına da cevap veren Bakan Sarıeroğlu, “Biz devlet imkanlarıyla kesinlikle seçim çalışmalarını birbirine karıştırmayacak bir ahlaka sahibiz. Hiçbirimizin buna ihtiyacı yok. Kendi imkanlarımla dün Elazığ’a gittim, geldim. Bütün kampanyalarımızı kendi imkanlarımızla gerçekleştirdik. Geldiğim günden itibaren bakanlık makam aracını kullanmıyorum. Plakamı da kullanmıyorum. Normalde de zaten Ankara’da da eğer resmi bir program yoksa yine kırmızı plakayı kullanmayan bir zihniyet ve anlayışa sahibim” şeklinde konuştu.

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