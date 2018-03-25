Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Bakan Sarıeroğlu, Afrin gazisi Piyade Uzman Çavuş Selim Karabina'yı ziyaret etti - ERZİNCAN

Bakan Sarıeroğlu, Afrin gazisi Piyade Uzman Çavuş Selim Karabina'yı ziyaret etti - ERZİNCAN

- Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Afrin gazisi Piyade Uzman Çavuş Selim Karabina ziyareti - Bakan Sarıeroğlu, Afrin gazisi Piyade Uzman Çavuş Selim Karabina ve ailesi ile sohbet etmesiİŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira çocuk bakım desteği - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: - "2 - 5 yaş arasında çocuğu olan hanımlar eğer ki İŞKUR işbaşı eğitim programlarına, mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanı sıra bir de 400 lira çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz" - "Afrin'in yaşanabilir bir kent haline gelmesi için çalışmalarımızı yapacağız. Oraları temizleyeceğiz ve Suriyeli kardeşlerimizin tekrar Afrin'deki evlerine, yurtlarına, yuvalarına dönmelerinin imkanlarını sağlayacağız"ERZİNCAN (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2 - 5 yaş arasında çocuğu olan ve İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına, mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara 400 lira çocuk bakım desteği vermeye başlanacağını söyledi.

Sarıeroğlu, AK Parti Erzincan Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak için geldiği Erzincan 'da iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası Sarıeroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.İstihdam konusundaki çalışmalara işaret eden Sarıeroğlu, "Artı iki istihdam hedefimizle bu sene yine milli istihdam seferberliği yolunda yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Başbakanımızla birlikte yeni önemli açıklamalarımız da olacak." dedi.
Bakan Sarıeroğlu, daha sonra Afrin gazisi Piyade Uzman Çavuş Selim Karabina'yı evinde ziyaret etti. Ardından Erzincan Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Erzincan Kadın Kolları Kongresi'ne katılan Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kongre sürecinin coşkulu geçtiğini belirtti.

Mesleki Eğitim Toplantı Sivil Toplum Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Bahçeli, MYK Ve MDK Üyeleri İle Anıtkabir'deBahçeli, MYK Ve MDK Üyeleri İle Anıtkabir'de
Vatanına Ve Milletine Aşık Bir Lider: Muhsin YazıcıoğluVatanına Ve Milletine Aşık Bir Lider: Muhsin Yazıcıoğlu
MHP 12. Olağan Büyük KurultayıMHP 12. Olağan Büyük Kurultayı
Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi Açılış Programına KatıldıErdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi Açılış Programına Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı