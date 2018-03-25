Bakan Sarıeroğlu, Afrin gazisi Piyade Uzman Çavuş Selim Karabina'yı ziyaret etti - ERZİNCAN
- Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Afrin gazisi Piyade Uzman Çavuş Selim Karabina ziyareti - Bakan Sarıeroğlu, Afrin gazisi Piyade Uzman Çavuş Selim Karabina ve ailesi ile sohbet etmesiİŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira çocuk bakım desteği - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: - "2 - 5 yaş arasında çocuğu olan hanımlar eğer ki İŞKUR işbaşı eğitim programlarına, mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanı sıra bir de 400 lira çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz" - "Afrin'in yaşanabilir bir kent haline gelmesi için çalışmalarımızı yapacağız. Oraları temizleyeceğiz ve Suriyeli kardeşlerimizin tekrar Afrin'deki evlerine, yurtlarına, yuvalarına dönmelerinin imkanlarını sağlayacağız"ERZİNCAN (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2 - 5 yaş arasında çocuğu olan ve İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına, mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara 400 lira çocuk bakım desteği vermeye başlanacağını söyledi.
Sarıeroğlu, AK Parti Erzincan Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak için geldiği Erzincan 'da iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası Sarıeroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.İstihdam konusundaki çalışmalara işaret eden Sarıeroğlu, "Artı iki istihdam hedefimizle bu sene yine milli istihdam seferberliği yolunda yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Başbakanımızla birlikte yeni önemli açıklamalarımız da olacak." dedi. Bakan Sarıeroğlu, daha sonra Afrin gazisi Piyade Uzman Çavuş Selim Karabina'yı evinde ziyaret etti. Ardından Erzincan Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Erzincan Kadın Kolları Kongresi'ne katılan Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kongre sürecinin coşkulu geçtiğini belirtti.