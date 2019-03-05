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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Pekcan’dan Cilvegözü Sınır Kapısı’nda inceleme

Bakan Pekcan’dan Cilvegözü Sınır Kapısı’nda inceleme

Bakan Pekcan'ın, köpek sevmesi

Köpek Kamera 

-Toplantı odası
-Güvenlik incelemesi
-Güvenlik kameraları inceleme
-TSK Sağlık merkezi inceleme

( HATAY )- Sınır kapısındaki güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgi alan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesinde de incelemelerde bulundu HATAY

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay-Suriye sınır bağlantısını oluşturan Cilvegözü Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu. Bir dizi program için Hatay’a gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cilvegözü Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu. Bakan Pekcan’a, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri ve Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı İbrahim Güler eşlik etti. Bakan Pekcan burada güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgi aldı. Pekcan daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesinde incelemelerde bulundu.
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