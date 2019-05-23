Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli sahurda vatandaşlarla buluştu Video

Bakan Pakdemirli sahurda vatandaşlarla buluştu Video

Pakdemirli sahur sofrasında

Sahur Demirli Irak 

-Pakdemirli vatandaşlarla sohbet ediyor

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul’un Beykoz ilçesinde yer alan Mahmut Şevket Paşa Köyünde vatandaşlarla birlikte sahur sofrasında bir araya geldi. Sahur programına katılan Bakan Pakdemirli’yi Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’da yalnız bırakmadı. Kestane balı üretiminde önemli bir yere sahip olan Mahmut Şevket Paşa Köyündeki vatandaşların sorunlarını dinleyen Bakan Pakdemirli, sahur sonrası köyden ayrıldı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı