Bakan Pakdemirli: 'Ilgaz'ı Davos yapacağız' Haberi

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Çankırı neden bir Davos olmasın, Ilgaz'ı Davos yapacağız inşallah” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çankırı'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Pakdemirli, Çankırı Belediyesine yaptığı ziyaretten sonra Fuar Yolu'nda AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Bakan Pakdemirli açılışta gündeme dair açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Dün İstiklal Marşı'mızın kabulünün 98. yıldönümüydü. İstiklal Marşı ile bu millet tekrar bir hamur tekrar bir ekmek tekrar bir araya gelmiştir. Farklı etnik gruplar bir araya gelmiş ve Türkiye’yi oluşturmuştur. Ama bunlara sabredemeyenler var. Yani bu millet bu değerlerin altında toplantı. Tek millet, tek bayrak, tek devlet temel, altında toplandı. Bizlere 3 tane ağaç kesildi diye suçlamalarla gezi olaylarını çıkaranlar aslında dertleri o camiyi yaptırmamakmış. Ezan sesine bunların tahammülü yok. Bu seçim bir yerel seçim. İlçemizde ilimizde beldemizde belediye başkan adaylarımızı seçeceksiniz. Elbette bu belediye başkan adaylarını seçerken planlarına projelerine bakacağız. Ama diğer taraftan da bu seçim bir sonuç seçimi. Yani bu seçimde yine bir karar vereceğiz. Türkiye’nin istikrarıyla ilgili bir karar vereceğiz” diye konuştu.

“Ilgaz'ı Davos yapacağız” Bakan Pakdemirli, "Bakanlığımızın ilk günlerinde bir ekonomik taarruz oldu. Türkiye’nin temel ekonomik göstergelerinde herhangi bir sebep yokken birdenbire dolar 4 liradan 7,5 liraya tırmandırıldı. Allah'a şükür kontrolü ele aldık. Ama sürekli olarak istikrarsızlaştırılmaya maruz bırakılıyoruz. Kârı, kâra çevirmemiz lazım. Avrupa bunu yapıyor. Ilgaz’ı Davos yaptığımızda bu sebepten dolayı ilçelerimizde aynı zamanda il merkezine de sirayet edecek. Bugün Avusturya’da sadece kayaktan ülkenin yüzde 60 milli gelirini elde ediyor. Mutlaka evlatlarınızı bu güzel sporla hemhal edin. Çünkü Rabbim her yere böyle bir hediye vermiyor. Ilgaz’a vermiş böyle bir hediyeyi. Bunu siz de kullanın. Kötü alışkanlıklara başvurmadan bu spora girsinler. Dün Sarıkamış’taydık. Tüm kayak hocaları Sarıkamış’tan çıkıyor, neden Ilgaz'dan çıkmasın. Ilgaz da Türkiye ekonomisine insanlarımızı kazandırsın. İnşallah kızlar yolu barajımızı en kısa zamanda yapacağız. Aldığımız kararla hayvan bakım ve kesimhane 30 trilyonluk bir yatırım bakanlık olarak belediyemize desteğimizi vereceğiz. Yapımı hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. Pakdemirli kendisine yönelik eleştirilere de cevap vererek, "Dün bir genel başkan hanımefendi demiş ki ‘patates ekimini bunlar yasakladı.’ İnsan buna güler. Türkiye’de 4,5 milyon ton patates üretiliyor ve Türkiye her zaman patates üretiminde ilk 10’dadır. Teknik bir karantinayla ilgili bir konuyu alıp bizi yalanlarla yıpratmaya çalışıyorlar. Bunların işi çamur siyaseti. Bir de demişler ki ‘bakanında danışmanı olduğu bir firma var, o getirecek bütün patatesi.’ O da tamamen yalan. O bahsettikleri firma dondurulmuş patates yapıyor. Bizim bahsettiğimiz Türkiye'ye gelmesi muhtemel ürün anadan babadan kalma bildiğiniz normal patates. Yani burada hedef hükümetimiz, sizlersiniz. Bakanlığımızın ve şahsımda bir yıpratma kampanyasıyla yıpratmaya çalışıyorlar. Biz eser siyaseti yapıyoruz. Onlar gibi konuşmuyoruz. Biz daha çok iş yapıyoruz. Onlar konuşadursunlar. En güzel terazi milletin terazisidir" şeklinde konuştu.