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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli’den papağana işkence videosuna ilişkin açıklama İzle

Bakan Pakdemirli’den papağana işkence videosuna ilişkin açıklama İzle

Papağanın güvenli ortama alınması

Sosyal Medya Urus Demirli Suç Duyurusu 

-Bakan Pakdemirli'nin açıklamala

( ANKARA ) ANKARA

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyada yayınlanan papağana işkence videosu hakkında, “İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyada yayınlanan papağana işkence videosuna ilişkin bir açıklama paylaştı. Toplumda infial uyandıran ve vicdanları derinden sarsan videoyu üzüntüyle izlediğini aktaran Pakdemirli, “İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık” dedi.

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