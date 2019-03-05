Bakan Pakdemirli'den MHP il teşkilatına ziyaret - GAZİANTEP
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin MHP Gaziantep İl Başkanlığını ziyareti - Bakan Pardemirli'nin MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik ile sohbeti - Bakan Pakdemirli'nin ayrılmasıBakan Pakdemirli'den MHP il teşkilatına ziyaret - Bakan Pakdemirli, MHP Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti, Cumhur İttifakı kapsamında teşkilatların çalışmaları hakkında bilgi aldıGAZİANTEP (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.Bakan Pakdemirli, kentteki programları kapsamında ziyaret ettiği MHP Gaziantep İl Başkanlığında İl Başkanı Muzaffer Çelik ve partililer tarafından karşılandı.Cumhur İttifakı'nın çalışmaları hakkında bilgi alan Pakdemirli, AK Parti ve MHP İl Teşkilatlarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Pakdemirli'ye ziyaretinde AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Müslüm Yüksel ve Ahmet Uzer de eşlik etti.
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