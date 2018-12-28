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( BURDUR -1) Bakan Pakdemirli: "Besicilik yapan 48 bin 400 üreticiye bakanlığımızca ruhsatlandırılan kesimhanelerde kesilen 314 bin 532 büyükbaş hayvan için toplam 78 milyon 790 bin lira besi desteği ödemesi yapacağız"- "Bütçemizi zorladık. Eylül, Ekim, Kasım döneminde üretilen süte litre başına 10 kuruş olan desteği de 15 kuruşa çıkardık"-"Gübrede toplam yüzde 15 indirim aldık, şimdi yüzde 5 indirim daha geliyor. Yem de yüzde 10 indirim aldık, yem sektöründen de indirim beklentimiz olduğunu söylüyoruz"-"3 farklı alanda üreticilere 972 milyon 436 bin TL ödenecek" BURDUR



- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Sektör Toplantısı'nda konuştu.



