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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli: 'Besicilik yapan 48 bin 400 üreticiye bakanlığımızca ruhsatlandırılan kesimhanelerde kesilen 314 bin 532 büyükbaş hayvan için toplam 78 milyon 790 bin lira besi desteği ödemesi yapacağız'

Bakan Pakdemirli: 'Besicilik yapan 48 bin 400 üreticiye bakanlığımızca ruhsatlandırılan kesimhanelerde kesilen 314 bin 532 büyükbaş hayvan için toplam 78 milyon 790 bin lira besi desteği ödemesi yapacağız'

Pakdemirli'nin konuşması

Lyon Demirli Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-detaylar

( BURDUR -1) Bakan Pakdemirli: "Besicilik yapan 48 bin 400 üreticiye bakanlığımızca ruhsatlandırılan kesimhanelerde kesilen 314 bin 532 büyükbaş hayvan için toplam 78 milyon 790 bin lira besi desteği ödemesi yapacağız"- "Bütçemizi zorladık. Eylül, Ekim, Kasım döneminde üretilen süte litre başına 10 kuruş olan desteği de 15 kuruşa çıkardık"-"Gübrede toplam yüzde 15 indirim aldık, şimdi yüzde 5 indirim daha geliyor. Yem de yüzde 10 indirim aldık, yem sektöründen de indirim beklentimiz olduğunu söylüyoruz"-"3 farklı alanda üreticilere 972 milyon 436 bin TL ödenecek" BURDUR

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Sektör Toplantısı'nda konuştu.

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