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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli baba dostlarıyla buluştu

Bakan Pakdemirli baba dostlarıyla buluştu

BAKAN PAKDEMİRLİNİN GELİŞİ

Dünya Rekoru Hatıra Fotoğrafı Toplantı Başkanlık Sistemi Bakanlık 

-YEMEKTEN DETAY
-BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN KONUŞMASI

( MANİSA )- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir’den sonra Manisa’da da ‘Baba dostlarıyla vefa buluşması’ etkinliğini gerçekleştirdi- Bakan Pakdemirli: “Üretici dostu bir politika izliyoruz” MANİSA

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Manisa’da, babası merhum Ekrem Pakdemirli'nin dostlarıyla yemekte buluştu. Bakanlık görevimin başından beri üretici dostu bir politika izleyeceğini söylediğini Hatırlatan Bakan Pakdemirli, “Üzüm, fındık, pancar, buğday, arpa, hububat ve mümkün mertebe diğer tüm ürünlerde üreticimizin yanında olacağız. Biraz bu konuda eleştiri alabiliyoruz. Enflasyonun üzerinde rakam veriyorsunuz diye bize kızıyorlar. Ama yapacak bir şeyimiz yok bu üretimleri sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Çok yakında da süte de zam yapacağız.” dedi.
Yunusemre ilçesindeki bir otelde "Baba dostlarıyla vefa’ buluşması gerçekleştiren Bakan Pakdemirli, babasının yakın arkadaşlarıyla hasret giderdi. Etkinliğe Manisa Valisi Ahmet Deniz, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi(YİK) Bülent Arınç, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Ekrem Pakdemirli döneminde siyaset yapmış pek çok isim, bürokrat ve Ekrem Pakdemirli’nin dostları katıldı.
Yemek sonrası konuşan Pakdemirli, sözlerine başladığı sırada duygusal anlar yaşadı. Daha sonra konuşmasına devam eden Pakdemirli, babasıyla olan anılarını uzun uzun anlattı. Başkanlık sisteminin doğru bir hamle olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, "Yüz yıllık bir sistemi değiştiriyoruz. Hemen 6 ayda başarılı olmasını beklememek lazım. Eksikler var. Olacaktır. Bunlarda yolda giderilir. Herkes bundan emin olsun. Ama başkanlık sistemi buz zor coğrafyayı yönetmek için en iyi sistemlerden bir tanesidir. Başkanlık sistemine ben inanıyorum. Özal'ın inandığı gibi inanıyorum. Demirel'in inandığı gibi inanıyorum." dedi.
Babasının anılarının ardından, bakanlık olarak yapacak olduğu faaliyetlerden bahseden Tarım Bakanı Pakdemirli, “Bakanlık görevime ilk geldiğimden beri bir şey hayal etmiştim. Fidan konusunda dünya rekoru kırmayı. 11 Kasım 2019’da saat 11.00’de 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Bunu buradan duyuruyorum. 81 ilde eş zamanlı yapacağız. Kampanyaya katılmak isteyenler lütfen katılsınlar. Tarım Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan bir konudur. Bakanlık görevimin başından beri üretici dostu bir politika izleyeceğimizi söylemiştik. Bu politikaları izlediğimizde üzüm, fındık, pancar, buğday, arpa, hububat ve mümkün mertebe diğer tüm ürünlerde üreticimizin yanında olacağız. Biraz bu konuda eleştiri alabiliyoruz. Enflasyonun üzerinde rakam veriyorsunuz diye bize kızıyorlar. Ama yapacak bir şeyimiz yok bu üretimleri sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Çok yakında da süte zam yapacağız. 15 yıldır toplanmayan tarım şurası toplanmıyordu. Ekim ayında tarım şurasını topluyoruz. Burada bizlere ulaştırılan fikirleri tartışacağız. Hangi hizmetleri yaparsak ne gibi faydaları olur konusunda konuşacağız. Önümüzdeki 25 yıla ışık tutacak bir tarım haritamızı ekim ayı içerisinde çıkarmış oluruz diye düşünüyorum.” dedi.
Ekrem Pakdemirli'nin hayatının anlatıldığı kısa videonun paylaşıldığı programda Bakan Pakdemirli, toplantıya katılan misafirlere çam fidanı hediye etti. Bakan Pakdemirli oteldeki yemek programının ardından yemeğe katılanlarla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Pakdemirli bir süre daha otelde kalarak ardından kentten ayrıldı.
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