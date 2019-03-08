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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli: '2019, çiftçimiz için çok daha iyi bir yıl olacak' - KÜTAHYA

Bakan Pakdemirli: '2019, çiftçimiz için çok daha iyi bir yıl olacak' - KÜTAHYA

Bakan Pakdemirli: "2019, çiftçimiz için çok daha iyi bir yıl olacak" - KÜTAHYA - Detaylar - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Tarım alanında beklentiler yüksek. Tarımın da sıkıntılarını biliyoruz. Bu ekonomi terörü bizim maliyetlerimizi artırdı" - "İnşallah 2019 yılı çiftçimiz, üreticimiz için çok daha bereketli, çok daha iyi bir yıl olacak"KÜTAHYA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım alanında beklentilerin yüksek olduğunu belirterek, "İnşallah 2019 yılı çiftçimiz, üreticimiz için çok daha bereketli, çok daha iyi bir yıl olacak." dedi.
Pakdemirli, partisinin Kütahya İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen açık hava mitinginde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bugüne kadar birçok hizmet yaptığını, bundan sonra yapacakları hizmetlerin daha iyi olacağını söyledi.

Tarım alanında yaşanan sıkıntıları bildiklerini belirten Pakdemirli, "Tarım alanında beklentiler yüksek. Tarımın da sıkıntılarını biliyoruz. Bu ekonomi terörü bizim maliyetlerimizi artırdı. Gübreyi de ilacı da yemi de biliyoruz. İster istemez fiyatlar arttı. Buğdayı da arpayı da bu sene daha pahalıya alacağız. Burada buğday ve arpadaki desteklerinizi 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardık. '5 kuruş, 10 kuruş ne fark eder' diyorsunuz ama inanın devlete bedeli tam 750 milyon lira. Cebimizde olan parayı son kuruşuna kadar üreticimiz, köylümüz, çiftçimiz için harcamaya hazırız. Çünkü benim köylüm, çiftçim, üreticim bizim başımızın tacı." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üretici ve çiftçilere verilen desteklemelere devam edeceklerini aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanımıza üreticimizle ilgili hangi konuda gitsek 'köylümüz başımızın tacı, ne gerekiyorsa yapın' talimatını veriyor. Biz de oradan bulup, buradan bulup sizleri bir nebze de olsa rahatlatmaya çalışıyoruz. Bunları inanın, çiftçimiz, üreticimiz, köylümüz adına bütçe imkanlarını zorlayarak yapıyoruz. Ama üreticimiz bunu hak ediyor. İnşallah 2019 yılı çiftçimiz, üreticimiz için çok daha bereketli, çok daha iyi bir yıl olacak. Geçenlerde Enerji Bakanımız müjdesini verdi, bundan sonra çiftçimiz elektriğini yüzde 12 daha ucuza kullanacak. 31 Aralık 2019 itibarıyla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olup da borcunu ödeyememiş, temerrüde düşmüş kardeşlerimiz de yüzde 10 ile bu borçlarını yeniden yapılandırabilecekler."Pakdemirli, Simav ilçesinde, tarıma dayalı ihtisas jeotermal ısıtmalı sera organize sanayi bölgesinin kurulacağını anımsattı.Konuşmasında AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu için destek isteyen Pakdemirli, bakanlığa bağlı kurumlar tarafından açılan stantları da ziyaret etti.

Organize Sanayi Bölgesi Tarım Demirli Gesi Allah 

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