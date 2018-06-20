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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Özlü: “Zafere doğru ilerliyoruz”

Bakan Özlü: “Zafere doğru ilerliyoruz”

Bakan Özlü'nün görüntüsü,

Seçim Kampanyası Bisiklet Turu Bisiklet İktidar Milletvekili 

-Bakanın bisiklete binmesi,
-Bakanın startı vermesi ve bisiklet turunun başlaması,
-Bakanın konuşması detay

( DÜZCE - HD) DÜZCE

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, ‘Gençler İktidara Pedal Çeviriyor’ bisiklet turunda yaptığı konuşmada “Cumhurbaşkanımızı başkan yaptığımız, mecliste çoğunluğu sağladığımız zafere doğru gidiyoruz” dedi.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından ‘Gençler İktidara Pedal Çeviriyor’ bisiklet turu düzenlediler. Turun startını Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, eşi Onur Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, milletvekili adayları verdi. Startın ardından açıklama yapan Bakan Faruk Özlü, “Güzel bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Bugün bir bisiklet turumuz var. İnşallah 25 Haziran’da Cumhurbaşkanımızı başkan yaptığımız mecliste çoğunluğu sağladığımız zafere doğru gidiyoruz. Ben bütün Düzcelilere teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu. Gençler bisikletlerle Düzce’yi turladılar. (AY)
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