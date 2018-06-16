Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Özlü: 'Türkiye yatırımla büyüyor' - DÜZCE

Bakan Özlü: 'Türkiye yatırımla büyüyor' - DÜZCE

Bakan Özlü: "Türkiye yatırımla büyüyor" - DÜZCE - Akçakoca ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programı - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü vatandaşla bayramlaşması - Bakan Özlü'nün konuşması"Türkiye yatırımla büyüyor" - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "Türk ekonomisi geçen yıl yüzde 7 oranında büyüme gösterdi. Dünyada en fazla ve hızlı büyüyen 2. ülke oldu. Bu yıl da aynı büyüme oranını yakaladık. İlk çeyrekte 7,4 Türkiye büyüdü. Türkiye yatırımla büyüyor. Bu yılın ilk çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımları yaklaşık yüzde 7 oranında büyüdü. Ortalama büyüme ile makine yatırımları büyümesi benzerlik arz ediyor. Türkiye sanayicinin öncülüğünde büyüyor"DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye ekonomisinin son dönemde büyüme gösterdiğini belirterek, "Türk ekonomisi geçen yıl yüzde 7 oranında büyüme gösterdi. Dünyada en fazla ve hızlı büyüyen 2. ülke oldu. Bu yıl da aynı büyüme oranını yakaladık. İlk çeyrekte 7,4 Türkiye büyüdü. Türkiye yatırımla büyüyor. Bu yılın ilk çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımları yaklaşık yüzde 7 oranında büyüdü. Ortalama büyüme ile makine yatırımları büyümesi benzerlik arz ediyor. Türkiye sanayicinin öncülüğünde büyüyor." dedi.
Akçakoca ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Özlü, "Cumhur İttifakı"nın omurgasının tek vatan, tek millet, tek devlet ve bayrak olduğunu söyledi.

15 Temmuz ve bunun öncesinde Türkiye'de terör olaylarının oldukça fazla olduğuna değinen Özlü, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşu ile çok şükür hepsi temizlendi. Türkiye'nin dağları, ovaları, doğusu ve batısı tertemiz pırıl pırıl. Bunu AK Parti yaptı. Türkiye'de bir şey yapılacaksa bunu AK Parti yapar. PKK'sı, PYD'si FETÖ'sünün üstünden biz geldik ve ancak AK Parti gelir." diye konuştu.
Türkiye'de başarılı olmayan terör gruplarının sınır dışına taşınıp burada faaliyetlerini sürdürmek istediklerini vurgulayan Bakan Özlü, şöyle konuştu:"Bu coğrafyada başarılı olmayan bu gruplar, Türkiye'nin dışına taşındılar. Türkiye'nin güneyinde Suriye'de kanton devletçikler oluşturmak istediler. En son Afrin Operasyonu'nu gerçekleştirdik. Güneyimizde oluşturulmak istenen bir terör devletinin başkenti düşünülen bir bölgeye operasyon yaptık. Orayı da temizledik. Şimdi tertemiz, pırıl pırıl. Bu siyasi dirayet ister. Erdemle olur ve cesaret ister. AK Parti hem güvenlik terörüne karşı hem de ekonomik teröre karşı mücadele ediyor. Bu mücadelemiz 16 yıldır devam ediyor."Türk devletinin ekonomisinin sağlam temellere oturduğuna vurgu yapan Özlü, şunları kaydetti:"Türk ekonomisi geçen yıl yüzde 7 oranında büyüme gösterdi. Dünyada en fazla ve hızlı büyüyen 2. ülke oldu. Bu yıl da aynı büyüme oranını yakaladık. İlk çeyrekte 7,4 Türkiye büyüdü. Türkiye yatırımla büyüyor. Bu yılın ilk çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımları yaklaşık yüzde 7 oranında büyüdü. Ortalama büyümeyle makine yatımları büyümesi benzerlik arz ediyor. Türkiye sanayicinin öncülüğünde büyüyor. 7,4 ortalama büyüme, 8,9 sanayi büyümesi gerçekleşti. Türkiye büyüyor ve daha da büyüyecek.Türkiye kendisi için değil dünyadaki mazlum milletlerin de gür sesi olacak. 'Türkiye'de tarımda, enerjide işler iyi gitmiyor' diyenlere iki örnek vermek isterim. Türkiye'de 2002 yılında traktör satışları 7 bin adet seviyesindeydi. Geçen yıl bu rakam 73 bin oldu. 10 kat seviyesinde artmış. Bu büyüme doğrudan halka yansıyan büyümedir. Televizyon, buzdolabı ve otomobil satışlarındaki artışlara bakmak lazım. 2002'de Türkiye'de 90 bin otomobil satışı olmuş. Bu rakam 2017 yılında 722 bin olarak gerçekleşti. Yaklaşık 7 - 8 kat artmıştır. Türkiye inşallah 24 Haziran'dan sonra daha hızlı büyüyecek. Bu yeni sistemin kodları kolay çalışma, rahat çalışma, sistemin sadeleştirilmesi ve sistemin hızlı çalışması üzerine oturtuluyor."

Buzdolabı Otomobil Satışı Bayramlaşma Sınır Dışı Büyüme Oranı 

İlgili Foto Galeriler
İlginç Buzdolabı Çizimleriİlginç Buzdolabı Çizimleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap EttiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap Etti
İşte CHP'nin Milletvekili Adaylarıİşte CHP'nin Milletvekili Adayları
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı