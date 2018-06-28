Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Özlü: 'Oyların yeniden sayılmaması yanlış olurdu, biz bir yanlışı düzeltiyoruz' - DÜZCE

Bakan Özlü: 'Oyların yeniden sayılmaması yanlış olurdu, biz bir yanlışı düzeltiyoruz' - DÜZCE

Bakan Özlü: "Oyların yeniden sayılmaması yanlış olurdu, biz bir yanlışı düzeltiyoruz" - DÜZCE - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü'nün açıklamaları Düzce 'de oyların yeniden sayılması - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "Oyların yeniden sayılmaması yanlış olurdu, biz bir yanlışı düzeltiyoruz"DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce 'de itiraz üzerine oyların yeniden sayılmasıyla ile ilgili, "Oyların yeniden sayılmaması yanlış olurdu, biz bir yanlışı düzeltiyoruz." dedi.
Özlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre oy farkının 17’ye kadar düştüğü bir seçimde oyların tekrar sayılmasından daha doğal bir şey olmadığını söyledi.

Oyların tekrar sayılmasının seçim üzerindeki şüpheleri kaldıracağını belirten Özlü, şöyle konuştu:"Tek tek sayıyoruz, biz kaybetsek de kazansak da çıkan sonuç milletimizin takdiridir. Bu seçim üzerindeki şaibeyi, spekülasyonları kaldırmak için, oyların hakimler huzurunda yeniden sayılması sağlık işaretidir. Bu oyların sayılmaması yanlış olur. Geçersiz oyun, 4 bin 700 olduğu bir seçimden bahsediyoruz. Düzce 'nin nüfusunu siz düşünün. Oylar mutlaka yeniden sayılmalıdır. Bu seçim üzerindeki şaibeyi, spekülasyonu ve dedikoduları ortadan kaldırır. " - "Oyların yeniden sayılmaması yanlış olurdu"Oyların açıktan sayıldığına dikkati çeken Bakan Özlü, "Oylar partililerin nezaretinde sayılıyor. AK Parti'li de, MHP'li de, CHP'li de var. Bunda yanlış bir durum yok. Yaptığımız her şeyi Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanımızla, istişare ederek yapıyoruz. Yani bu yapılanlar genel merkezin talimatları ve bilgisi ile yapılıyor. Oyların yeniden sayılmaması yanlış olurdu, biz bir yanlışı düzeltiyoruz." dedi.

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap EttiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap Etti
İşte CHP'nin Milletvekili Adaylarıİşte CHP'nin Milletvekili Adayları
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
MHPnin Milletvekiliş Aday Listesi AçıklandıMHPnin Milletvekiliş Aday Listesi Açıklandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı