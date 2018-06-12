Bakan Özlü, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti - BOLU
- Bakan Özlü'nün karşılanması, - İl Başkanı Nurettin Doğanay'ın makam odasından detaylarBakan Özlü Bolu 'da - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk Özlü, AK Parti Bolu İl Başkanlığını ziyaret ettiBOLU (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk Özlü, AK Parti Bolu İl Başkanlığını ziyaret etti.Bakan Özlü'yü, Bolu AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Milletvekili adayları Arzu Aydın ve Metin Vural ile Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ ve partililer karşıladı.İl başkanı Doğanay'ın odasında partililerle biraraya gelen Bakan Özlü, partililerle birlikte burada fotoğraf çektirdi.Daha sonra Bakan Özlü, partililerle basına kapalı olarak görüşme yaptı.