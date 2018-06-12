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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Özlü: “24 Haziran diğer seçimlerden daha önemli”

Bakan Özlü: “24 Haziran diğer seçimlerden daha önemli”

Bakan Özlü konuşma

İran Seçimleri 

-İftar programında detay ve genel görüntüler

( İZMİR )- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü iftar programına katıldı İZMİR

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 24 Haziran seçimleri diğer seçimlerden daha önemli. Çünkü Türkiye için sistem değişikliğinin başlangıcı olacak bir seçim” dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gaziemir ilçesi Sarnıç Cumhuriyet Meydanında AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İftar programına katıldı.
İftarın ardından konuşan Bakan Faruk Özlü 24 Haziran seçimleri için destek isteyerek, “Bu seçim diğer seçimlerden daha önemli. Çünkü Türkiye için sistem değişikliğinin başlangıcı olacak bir seçim. İzmir Milletvekili olan Sayın Başbakanımıza destek olacağınıza inanıyorum” dedi.
İftar programına, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Adnan Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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