Bakan Özhaseki oyunu kullandı - KAYSERİ Haberi

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin oyunu kullanacağı okula gelişi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin oy kullanması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarıKAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, " Milletin idaresi üzerine bir irade yok, milletin kararının üzerinde söylenecek bir söz de yok. Ona saygı duymak icap eder"Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu kullandı.Tavlusun Mahallesi'ndeki Hasan - Nuriye Ünlen İlköğretim Okuluna gelen Bakan Özhaseki, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.Vatandaşların çiçek takdim ettiği Bakan Özhaseki ile eşi Neşe Özhaseki, daha sonra kayıtlı oldukları "1626" numaralı sandığa geçerek oyunu kullandı.Çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulunan Özhaseki, bu ülkede son 15 sene içerisinde ondan fazla seçim yapıldığını anımsattı.Her birinde bir nezaket kuralı içerisinde, sağlıkla, kavgasız, gürültüksüz, kanlar akmadan bu seçimleri başardıklarını ifade eden Özhaseki, yine bugün böyle bir günde olduklarını belirtti. Herkesin sandığa geldiğini kaydeden Bakan Özhaseki, şunları söyledi:"Sakin bir ortamda o kapalı kapılar arkasında Cenab - ı Allah ile vicdanı baş başa kalıyor ve herkes hür iradesini ortaya koyuyor. Allah bu güzelliği ülkemizde sonuna kadar devam ettirsin diye dua ediyoruz. Çıkan sonuçlar da şimdiden hayırlı olsun. Ne çıkacaksa, tabi Allah biliyor ama biz bilemiyoruz, şimdiden hayırlı olsun. Gözümüz, başımız üstüne. Milletin idaresi üzerine bir irade yok, milletin kararının üzerinde söylenecek bir söz de yok. Ona saygı duymak icab eder, hepimize. Seçimlerden sonra sandık çıktığında da hayırlı olsun. Gelecek insanlar bu millete güzel hizmetler etsinler. Biz de bundan istifade edelim, yavrularımızın da geleceği aydınlık olsun diye güzel temennilerde bulunmak olgun insanların işi. İnşallah şaibe bulaştıracak şekilde, dedikodular etmezler, yalanlar söylemezler, iftiralar etmezler. Bir nezaket içerisinde herkes bunu kabullenir ve önüne bakar diye de temennide bulunuyoruz." Kayseri 'deki tüm seçmenlere de teşekkür eden Özhaseki, büyük bir olgunluk gösterdiklerini kaydetti. Başka şehirleredn gelen ufak tefek de olsa olumsuz haberleri, burada almadıklarını ve yaşamadıklarını ifade eden Özhaseki, "Tabi seçimin cilvesidir, kırılacağımız, üzüleceğimiz şeyler söylenebilir. Bazen ağızdan kaçabilir, bazen kasıtlı olarak yapabilir. Bunları da unutacağız, sineyece çekeceğiz, önümüze bakacağız. Kayseri mizin güzel bir sözü var, 'seçim bitiyor, geçim başlıyor.' Şimdi geçim zamanı. Herkes önüne bakacak, işine bakacak. İnşallah gelenler de bugün millete faydalı olmak için çalışacaklar. Kayseri 'deki değerli kardeşlerimizin hepsine bu olgunluklarından dolayı, bu seçim ortamındaki bizlere olan desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Ülkemizin insanlalarına da teşekkür etmek lazım, büyük bir olgunluk içerisinde seçime gidildi. İnşallah sonu da hayır olacak. Bu seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.