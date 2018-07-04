Bakan Özhaseki:“Ben idamdan yanayım”

-Bakan Özhaseki'nin adliye çıkışındaki açıklamaları



( KAYSERİ )- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki mazbatasını aldı KAYSERİ



- 24 Haziran seçimleri sonrasında AK Parti Kayseri Milletvekili seçilen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamasında, “İçimizi yakan çocuklarla ilgili konularda idam işi biraz yükseliyor. Yüce Meclisin eğer idamdan yana olursa ki ben bundan yanayım açıkça söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız da daha önce Meclis'ten böyle bir karar çıkarsa ben onaylarım demişti. İnşallah önümüzdeki günlerde gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hülya Nergis Atçı ve İsmail Tamer bu gün Kayseri Adliyesi’ne gelerek mazbatalarını aldı. Mazbata töreninden sonra adliye çıkışında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Türkiye’yi ne kadar karalarlarsa karalasınlar, istediği siyasi emellere ulaşamayanlar Türkiye üzerinde istedikleri gibi batıya ağıtlar şikayetlenmeler, ülkesini kötü gösterme gayretinde olurlarsa olsun ülkemizin geldiği noktayı biliyoruz. Daha iyiye götürmek için büyük bir gayret veriyoruz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ekibiyle birlikte büyük bir aileyiz biz. Tek yürek şeklinde atan kalbimizle bu vatana hizmet var. Siyasetin süresi vatandaşın istemesi ile doğru orantılıdır. Yani siyaset 3 sene mi 23 sene mi yapılır bütün bunların süresi vatandaş sizi ne kadar seviyor, ne kadar tutuyor onunla ilgilidir. O sizin görev sürenizi uzatırsa devam edersiniz. Allah’a şükürler olsun bulunduğumuz ekibi vatandaş sevdi. Yerel yönetimlerde neredeyse 25 yıl sevdi. Genel idarede 16 yıl sevdi ve şu anda bunun devamını istedi vatandaş. Üstelik Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle ilgili de çok ciddi şekilde alınan kararlar neticesinde bu hizmetin devamını istedi vatandaş. Bize düşen buna uygun davranmak. Biz bu sisteme Türkiye’deki askeri vesayet kırıldığı gibi bürokratik vesayet de kırılsın, vatandaşın işleri aksamasın, yatırımlar hızlı bir şekilde yapılsın. Türkiye içinde bulunduğu coğrafi yapı nedeniyle zor bir coğrafyada bu zorlu coğrafyada ayakta kalmanın tek şartı güçlü olmaktır. Güçlü olmak için de böyle bir yapıya sahip olmanın gerektiğini ifade ettik. Vatandaş da bize inandı ve güvendi. Şimdi hizmet etme, çalışma sırası bizde. İnşallah önümüzdeki günlerde bunların emarelerini vatandaş tek tek görecek. Ekonomideki yükselişi ve ülkenin nasıl kalkındığını herkes tek tek görecek” dedi.

Bakan Özhaseki, “ Kayserili hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bize yüksek oranda teveccüh gösterdiler yine bizi birinci parti yaptılar. Bizim ekibimizi iş başında hadi devam dediler. Biz de onları mahcup etmeyeceğiz. Bir taraftan Kayseri’nin projelerini takip edeceğiz. Bizimle beraber takip etmek isteyen milletvekili arkadaşlarımız olursa onları da dışlamayacağız. Buyursunlar başımızın üstünde yeri var. Zaten Cumhur ittifakı ile birlikteyiz ama onun dışında da gelmek isteyen olursa, Kayseri’ye hizmet etmek isterlerse, iftira etmeden, yalan söylemeden, kötülemeden adam gibi milletvekilliği yapacağım diyen olursa kapımız sonuna kadar açık” ifadesinde bulunarak, idam konusunda sorulan bir soru sonrasında şunları söyledi: “2-3 yıldır idam konusu tartışılıyor, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında vatandaş bunu yapanların idam edilmesini canı gönülden istedi. Bu konu tabiki Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bir Anayasa meselesi. Anayasa meselesi de Meclis’te çoğunluğu sağlayarak yapılacak bir şey. Son birkaç gündür gündemi meşgul eden içimizi yakan hepimizi oturduğumuz yerde öfkelendiren çocuklarla ilgili konularda da idam işi biraz yükselmiş gözüküyor. Ancak bunun enine boyuna tartışılması ge görüşülmesi lazım. AB diye bir engel var. Ancak terazinin iki gözünde lehinde aleyhinde söylenebilecek her şey söylendikten sonra yüce Meclisin eğer idamdan yana olursa ki ben bundan yanayım açıkça söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız da daha önce Meclis'ten böyle bir karar çıkarsa ben onaylarım demişti. İnşallah önümüzdeki günlerde gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz” (AÖ-

