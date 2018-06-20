Bakan Özhaseki: 'Amerika ciddiyetimizi anladı' - İSTANBUL
Bakan Özhaseki: "Amerika ciddiyetimizi anladı" - İSTANBUL - Etkinlikten görüntüler - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşması - Bazı vatandaşların pankart açması - Bakan Özhaseki'nin güvenlik görevlilerini uyarması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: - "Allah'a hamdolsun, yiğitlerimize kurşun sıkan, aslanlarımıza kurşun sıkan o katiller sürüsünü kazdıkları çukurlara doldurduk ve bitirdik. Dağlar temizlendi, köyler temizlendi. Sonra baktık ki yurt dışından sızma yapıyorlar gidip oraları temizledik. Ciddiyetimizi anladı Amerika, 'Gelin Münbiç'e girmeyin de beraber çözelim' demeye başladılar. Orada da rızaen çekiliyorlar şimdi, mecburlar" - "FETÖ de PKK da DEAŞ da aynı yere hizmet ediyor. Ne istiyorlar? İstedikleri tek bir şey var; Recep Tayyip Erdoğan yok olsun, ne olursa olsun. Türkiye'ye diz çöktürelim, Türkiye bitsin ve eski Türkiye dönsün istiyorlar. O günlere Allah'ın izniyle bir daha dönmeyeceğiz biz" - "(Kentsel dönüşüm) Kim nerede yaşamışsa, hatırası neredeyse işte orada, o mahallede ev sahibi yapacağız. Bu da bizim temel prensiplerimizden birisidir"İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Allah'a hamdolsun, yiğitlerimize kurşun sıkan, aslanlarımıza kurşun sıkan o katiller sürüsünü kazdıkları çukurlara doldurduk ve bitirdik. Dağlar temizlendi, köyler temizlendi. Sonra baktık ki yurt dışından sızma yapıyorlar gidip oraları temizledik. Ciddiyetimizi anladı Amerika, 'Gelin Münbiç'e girmeyin de beraber çözelim' demeye başladılar. Orada da rızaen çekiliyorlar şimdi, mecburlar." dedi. Bakan Özhaseki, Üsküdar Belediyesi önünde, vatandaşlara imar barışı kapsamında ilçede yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.İmar barışı düzenlemesi ve kentsel dönüşümün Üsküdar'ı nasıl etkileyeceğini anlatan Özhaseki, Ferah ve Kirazlıtepe mahallelerindeki çalışmalarda gelinen durumdan bahsetti.