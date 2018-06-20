Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Özhaseki: 'Amerika ciddiyetimizi anladı' - İSTANBUL

Bakan Özhaseki: 'Amerika ciddiyetimizi anladı' - İSTANBUL

Bakan Özhaseki: "Amerika ciddiyetimizi anladı" - İSTANBUL - Etkinlikten görüntüler - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşması - Bazı vatandaşların pankart açması - Bakan Özhaseki'nin güvenlik görevlilerini uyarması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: - "Allah'a hamdolsun, yiğitlerimize kurşun sıkan, aslanlarımıza kurşun sıkan o katiller sürüsünü kazdıkları çukurlara doldurduk ve bitirdik. Dağlar temizlendi, köyler temizlendi. Sonra baktık ki yurt dışından sızma yapıyorlar gidip oraları temizledik. Ciddiyetimizi anladı Amerika, 'Gelin Münbiç'e girmeyin de beraber çözelim' demeye başladılar. Orada da rızaen çekiliyorlar şimdi, mecburlar" - "FETÖ de PKK da DEAŞ da aynı yere hizmet ediyor. Ne istiyorlar? İstedikleri tek bir şey var; Recep Tayyip Erdoğan yok olsun, ne olursa olsun. Türkiye'ye diz çöktürelim, Türkiye bitsin ve eski Türkiye dönsün istiyorlar. O günlere Allah'ın izniyle bir daha dönmeyeceğiz biz" - "(Kentsel dönüşüm) Kim nerede yaşamışsa, hatırası neredeyse işte orada, o mahallede ev sahibi yapacağız. Bu da bizim temel prensiplerimizden birisidir"İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Allah'a hamdolsun, yiğitlerimize kurşun sıkan, aslanlarımıza kurşun sıkan o katiller sürüsünü kazdıkları çukurlara doldurduk ve bitirdik. Dağlar temizlendi, köyler temizlendi. Sonra baktık ki yurt dışından sızma yapıyorlar gidip oraları temizledik. Ciddiyetimizi anladı Amerika, 'Gelin Münbiç'e girmeyin de beraber çözelim' demeye başladılar. Orada da rızaen çekiliyorlar şimdi, mecburlar." dedi.
Bakan Özhaseki, Üsküdar Belediyesi önünde, vatandaşlara imar barışı kapsamında ilçede yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.İmar barışı düzenlemesi ve kentsel dönüşümün Üsküdar'ı nasıl etkileyeceğini anlatan Özhaseki, Ferah ve Kirazlıtepe mahallelerindeki çalışmalarda gelinen durumdan bahsetti.

Yurt Dışı Hamdolsun 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap EttiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap Etti
İşte CHP'nin Milletvekili Adaylarıİşte CHP'nin Milletvekili Adayları
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
MHPnin Milletvekiliş Aday Listesi AçıklandıMHPnin Milletvekiliş Aday Listesi Açıklandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı