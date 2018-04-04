Bakan Osman Aşkın Bak: 'Sevginin sermayesi yok. Baba anne olarak çocuklarımızı dinlemeliyiz. Dinlemekle başlıyor. Onlara zaman ayırmalıyız'



- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sevginin sermayesi yok. Baba anne olarak çocuklarımız dinlemeliyiz. Dinlemekle başlıyor. Onlara zaman ayırmalıyız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu'na katılarak, milletvekillerine bilgi verdi. Uyuşturucu mücadele ile terörle mücadelenin eş değerde olduğunu söyleyen Bakan Bak, "Sorun yalnızlıkla başlıyor. Sevginin sermayesi yok. Baba anne olarak çocuklarımız dinlemeliyiz. Dinlemekle başlıyor. Onlara zaman ayırmalıyız. Onların taleplerini dinledikten sonra taleplerini yerine getirmek için çalışmalıyız. Çocuklarınızı dinlemezseniz, onu dinleyecekler var" diye konuştu.

Bakan Bak, sporda sevginin en çok yoğunlaştığı yer olduğunu belirterek, " Amatör spor kulüplerimize destek verilmesi noktasında pek çok şeyi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 6 bin formatörü eğittik. Gençlik merkezlerinde 2 milyon 779 bin kişiye farkındalık eğitim verdik. 17.5 milyon TL 204 projeye proje desteği verdik. Önleyici olarak ne yapabiliriz? Sporun birleştirici gücü, iletişim gücü olmasıdır. Antrenör, ailelere görev düşüyor. Pek çok ilde ilçede spor tesisleri yapmaya devam ediyoruz. Dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yapılmasıdır. Okul sporunu desteklemek amacıyla 100 milyon TL ayırdığımız bütçedir. Okullarda spor kulüpleri kurulması, teknoloji kulüpleri kurulmasıdır" ifadelerini kullandı. (AUO-BC -

