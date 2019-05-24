Bakan Kurum, Yusufeli ilçesindeki yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu - ARTVİN
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yusufeli yeni yerleşim yerindeki incelemelerinden görüntüler - Detaylar - Bakan Kurum'un konuşmasıBakan Kurum, Yusufeli ilçesindeki yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulunduARTVİN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yusufeli yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu. (4)
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