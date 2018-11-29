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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Kurum: ' Yönetmelik taslağını Cumhurbaşkanımıza 28 Ekim tarihiyle gönderdik. İncelemeler yapılıyor, bitmesine müteakip bir pilot uygulama ile geçeceğimiz taşınmazların İzle

Bakan Kurum: ' Yönetmelik taslağını Cumhurbaşkanımıza 28 Ekim tarihiyle gönderdik. İncelemeler yapılıyor, bitmesine müteakip bir pilot uygulama ile geçeceğimiz taşınmazların İzle

Kurum'un soruları cevaplaması

-detaylar

( ANKARA /SORU-CEVAP) Bakan Kurum: " (Tapuların gerçek değer üzerinden verilmesi düzenlemesi) Yönetmelik taslağını Cumhurbaşkanımıza 28 Ekim tarihiyle gönderdik. İncelemeler yapılıyor, bitmesine müteakip bir pilot uygulama ile geçeceğimiz taşınmazların gerçek değer üzerinden satışına ilişkin uygulamayı önümüzdeki yıl itibariyle başlatıyor olacağız" ANKARA

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e-Devlet Uygulamaları Tanıtım Programı”na katıldı.
Bakan Kurum, konuşmasının ardından soruları cevapladı.
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