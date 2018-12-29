Bakan Kurum: 'Yapı denetimdeki düzenleme 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giriyor‘’ Haberi

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( RİZE ) Bakan Kurum: "Yapı denetimdeki düzenleme 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giriyor‘’- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:"Ayder’i doğasına uygun hale getirmek için 2019’da çalışmalara başlayacağız’’- "173 bin metrekarelik alanda Ekrem Orhon Mahallemiz var, Bu mahalle geçmiş yıllarda dolgu alanı üzerinde yapılmış ve binaların riskli durumu sebebiyle bu alanda dönüşüm projesine başlıyoruz" RİZE



- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Resmi Gazete'de yayımlanan yapı denetimdeki düzenlemeler ile ilgili konuşarak "Yapı denetimdeki düzenleme 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giriyor. Artık yapı denetim kuruluşlarını bakanlığımız kura çerçevesinde belirlenecek. Kura çerçevesinde işlerini alacaklar. Daha düzenli ve sağlıklı bir yapı denetim sistemine kavuşmuş olacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi inceleme için geldiği Rize'de ilk olarak bir otelde Ayder Dönüşüm Projesi için milletvekilleri ve il protokolü ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Kurum, toplantının ardından Rize’de yapılacak olan kentsel dönüşüm alanlarını inceledi. İncelemelerin ardından Rize Meydan Projesi inşaatına giden Bakan Kurum burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada, Rize Meydanı Projesi'ni Millet Meydanı şeklinde tamamlayacaklarını ifade ederek ‘’Rize’de meydan düzenlemesi projemiz var. Yaklaşık 17 bin metrekarelik bir alan. Bu meydanımızı millet meydanı şeklinde içerisinde kültür alanlarının ve yürüme alanlarının olduğu projemizi inşallah iki ay içerisinde tamamlayacağız. Bu konu çerçevesinde belediyemize her türlü desteği sağlayacağız" diye konuştu.

Geçmiş yıllardan bu yana sürekli gündemde olan ve deniz dolgusu üzerindeki binaların temellerinin oluşan korozyon nedeniyle zarar gördüğü ve tuzlu su altında kalan bina demirlerinin de özelliğini kaybettiği iddialarının bulunduğu 173 bin metrekarelik alandaki Ekrem Orhon Mahallesi ile ilgili olarak da konuşan Bakan Kurum "Bu mahalle geçmiş yıllarda dolgu alanı üzerinde yapılmış ve binaların riskli durumu sebebiyle bu alanda dönüşüm projesine başlıyoruz. Yaklaşık 4 bin 174 bağımsız bölümün olduğu projeyi 2019 yılında başlatıyoruz. Bu projeyi daha az katlı ve Rize’nin mimarisine uygun bir şekilde gerçekleştireceğiz’’ ifadelerini kullandı. "Ayder'i 2023 yılına kadar özlenen Ayder'e dönüştüreceğiz" Ayder Yaylası’nın dönüşüm projesi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum, Ayder’i 2023 yılına kadar özenilen Ayder’e çevireceklerini ifade etti.

2019 yılı Nisan ayına kadar çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Kurum, ‘’2019 Nisan ayında hem otoparkımızı hem de butik otel inşaat alanına başlayacağız. Belirlediğimiz rezerv alanda da konut üreteceğiz. Etaplar halinde vatandaşımızı mağdur etmeden ve turizmi bitirmeden 2023 yılına kadar özlediğimiz Ayder’i doğasına uygun hale getirmek için 2019’da çalışmalara başlayacağız’’ şeklinde konuştu.

‘’Yapı denetim firmaları işlerini kura ile alacak" Bakan Kurum, Resmi Gazete'de yayımlanan yapı denetimdeki düzenlemeler hakkında da konuştu.

Düzenlemelerin 1 Ocak itibariyle yürürlüğe gireceğine kaydeden Bakan Kurum ‘’Yapı denetimdeki düzenleme 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giriyor. Artık yapı denetim kuruluşlarını bakanlığımız kura çerçevesinde belirlenecek. Kura çerçevesinde işlerini alacaklar. Daha düzenli ve sağlıklı bir yapı denetim sistemine kavuşmuş olacağız. Bizim yaptığımız işlerde imalat kalitesi büyük önem arz ediyor. Yapı denetim sistemini kalitemizi attırmak açısında önemli. Deprem kuşağında yaşıyoruz. Dolayısıyla yapacağımız binalar için düzenlemeyi yaptık ve uygulamaya geçeceğiz’’ dedi.

(KA-ÖS-Y)

