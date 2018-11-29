Bakan Kurum: 'Vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetleri takip edecek bir e-tapu anket uygulamamız var' - ANKARA
Bakan Kurum: "Vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetleri takip edecek bir e - tapu anket uygulamamız var" - ANKARA - Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e - Devlet Uygulamaları Tanıtım Programı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e - Devlet Uygulamaları Tanıtım Programı"na katıldı. "e - devlet uygulaması üzerinden bizim tüm tapu müdürlüklerimizi, tüm personelimizin vatandaşımıza verdiği hizmetleri takip edecek bir e - tapu anket uygulamamız var. Vatandaşımız bu ankete katıldığı zaman, dört soruda kendisine verilen hizmetin kalitesini ölçebilecek""Hizmet takip masalarımız var Tapu Kadastro Genel Müdürlüklerimizde. Bu hizmet takip masalarımızı kaldıracağız. Buradaki arkadaşlarımızı vatandaşımıza hizmet etmesi noktasında başka noktalarda kullanacağız.