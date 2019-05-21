Bakan Kurum: “Ülkemizin çevre ve şehircilik anlamında muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için çalışan ekip bizleriz” - ANKARA
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması - Müzik dinletisinden detay görüntü - Kurum: - “Ülkemizin çevre ve şehircilik anlamında muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için çalışan ekip bizleriz”ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık personeli ile iftarda bir araya geldi.(3)
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